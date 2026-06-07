〈縮小中的日本〉人口5年減少309萬人——國勢調查：45道府縣人口減少，東京圈集中趨勢鮮明

日本資料庫

自2015年的國勢調查以來，人口已連續3次減少。另一方面，單身家庭增加，總家庭數呈現成長。一個不斷縮小且人際連結日益淡薄的社會。

根據總務省公布的2025年國勢調查（人口普查）速報值顯示，截至2025年10月1日，日本總人口（含外國人）為1億2304萬9524人，較上一次調查（2020年）減少了309萬6575人。國勢調查自1920年起每5年舉行一次，自2015年調查首度出現人口減少以來，已連續3次呈現負成長，且減少幅度創下歷史新高。減少率也從上一次的0.7%擴大至2.5%，「人口減少」正逐漸走向常態化。

在人口減少的同時，日本全國的總家庭數卻逆勢成長2.3%，達到5712萬4507戶，創下歷史新高。平均每戶人數降至2.15人，創下自1970年有可比數據以來的歷史新低。

依都道府縣來看，除了東京與沖繩之外，其餘45個道府縣的人口皆呈現減少。愛知（從成長0.8%轉為減少1.2%）、埼玉（從成長1.1%轉為減少0.8%）、福岡（從成長0.7%轉為減少1.0%）等6個縣由成長轉為減少；另外如島根（從減少3.3%擴大至減少6.2%，擴大2.9個百分點）、靜岡（從1.8%擴大至4.5%，擴大2.7個百分點）、廣島（從1.6%擴大至4.2%，擴大2.6個百分點）等39個道府縣的減少幅度則進一步擴大。

若依都道府縣觀察人口分布，以東京的1424萬6219人最多，占全國總人口的11.6%。東京圈（東京、神奈川、埼玉、千葉）的人口為3698.6萬人，占全國的30.1%，顯示人口向東京圈集中的趨勢持續加劇。若將東京圈加上愛知、大阪、兵庫、福岡，前8個都府縣的人口總計超過6360萬人，占全國五成以上。人口最少的則是鳥取縣的52萬3732人，僅為東京的27分之1。

【資料】

標題圖片：Photo AC