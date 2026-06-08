中東局勢引發全面漲價跡象——6、7月共3347品項：帝國資料庫調查195家食品公司

日本資料庫

每次在超市買東西，都能切實感受到商品價格以5日圓、10日圓的幅度頻繁微幅上漲。難道是受到輕油供應短缺導致包裝材料匱乏的影響嗎？賣場上商品不夠充足也令人感到擔憂…。

輕油供應短缺亦影響食品漲價

根據帝國資料庫針對195家主要食品公司所做的調查顯示，2026年6月預計漲價的飲食產品高達1078個品項。雖然較去年同期減少44.4%，但與上個月相比大幅激增了約13倍。而已知7月的漲價品項還會進一步增加，達到2269個品項。

食品漲價自去年11月以來雖曾一度趨於平緩，但以中東局勢惡化為背景的輕油供應短缺，導致油墨、食品包裝膜、托盤類大幅漲價且持續缺貨。5月時，Calbee（卡樂比）的洋芋片及KAGOME（可果美）的番茄醬等重新調整包裝的舉動引發了熱烈討論，但各家製造商紛紛表示「光靠企業自身努力來吸收成本已達極限」，使得價格轉嫁的情況愈發普遍。帝國資料庫指出：「預計今年夏季之後，廣泛範圍的全面漲價潮仍將持續。」

依食品類別統計，在6、7月這兩個月內，以速食麵、杯裝濃湯等「加工食品」的1238個品項為最多。其次為「麵包」978個品項、「零食」516個品項，以及美乃滋、沙拉醬等「調味料」500個品項，範圍相當廣泛。

今年1至10月的漲價商品僅已知部分就達9361個品項，全年突破1萬個品項已成定局，將創下連續5年破萬的紀錄。

【資料】

標題圖片：左起為日清芥花籽油（日清OilliO）、OKAME納豆（Takano Foods）、《ぽたぽた燒》仙貝（龜田製菓）、《Chalumera》拉麵（明星食品）、洋芋片（Calbee）（時事，圖片由各公司提供）