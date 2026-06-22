在留資格趨嚴使外國人經營者產生動搖：將近半數「受到影響」，亦有人考慮歇業

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外國人在日本經營餐飲店等事業所需的在留資格（簽證）條件變得更加嚴格，根據調查公司的調查顯示，有將近半數的外國人經營者「受到影響」。其中，甚至也有人回答「正在考慮結束營業」。

資本金基準提高至6倍

由於利用紙上公司等實際營運狀況不明之企業而在日本居留的外國人有所增加，出入國在留管理廳於2025年10月嚴格化了在留資格「經營・管理」的審核。在此之前，申請者只需滿足（1）500萬日圓的資本額或（2）2名以上的常勤職員——其中之一即可。而在新基準中，除了資本額基準被提高至6倍的3000萬日圓之外，還包含員工全數、日語能力、學歷與經營經驗等基準，必須全部滿足才行。

根據東京商工研究（Tokyo Shoko Research）對外國人經營者實施的問卷調查（於3月31日至4月7日實施，共299家公司回答）顯示，回答「會受到某種程度影響」的公司有135家，接近全體的一半。針對這些公司詢問未來的因應方式（複選）時，除了「透過增資等方式以符合條件來因應」（82家）之外，也有人回答「考慮出售事業或合併」（35家）或「移轉經營權」（19家）。此外，亦有16家公司表示「考慮結束營業」。

當被問及在新基準中哪些項目最為嚴苛時（複選），在獲得回答的45家公司中，以「提高資本額」的20家為最多。此外，過去只要滿足500萬日圓的資本額基準，即可免除常勤職員基準（2人），但新基準則強制規定「必須雇用1名以上的常勤職員」，有16家公司認為這項規定相當嚴苛。

根據東京商工研究的數據，2024年在日本國內新設立的14萬3367家法人中，「資本額不滿1000萬日圓」者就佔了9成。即便是日本企業，絕大多數也都是微型法人，因此新的在留資格基準對外國人經營者而言門檻極高。

據報導，在條件嚴格化之前的5個月內，「經營・管理」的月平均新申請件數約有1700件，然而在嚴格化之後的5個月平均則降至約70件，大幅銳減了96%。

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標題圖片：PIXTA