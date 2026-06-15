外國留學生突破40萬人創歷史新高：2025年尼泊爾與緬甸人數增加

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根據日本學生支援機構（JASSO）統計，截至2025年5月1日，在日外國留學生人數較前一年增加21.2%，達到40萬8069人。這也是外國留學生人數首度超過40萬人，創下歷史新高。

外國留學生自2013年起持續增加，19年創下31萬2000人的紀錄。雖然因疫情而急劇減少，但自23年起轉為增加。就讀於日本語學校的留學生人數最多，達14萬174人。在高等教育機構學習的留學生有26萬7895人，其內譯為專修學校（專業課程）10萬6829人、大學（學部）・短大・高專9萬7107人、研究所6萬13人等。

9成來自亞洲

由留學生的出身地域來看，亞洲占了絕大多數，達93.4%（38萬1148人）。其次依序為歐洲3.4%（1萬3895人）、北美1.3%（5216人）等。

出身國家（地區）以中國的32.1%（13萬1097人）為最多，其後依序為尼泊爾24.6%（10萬239人）、越南10.6%（4萬3366人）、緬甸7.2%（2萬9413人）、斯里蘭卡4.3%（1萬7626人）、韓國3.6%（1萬4612人）、孟加拉2.8%（1萬1392人）。來自尼泊爾、緬甸的留學生在過去這一年內分別增加了3萬5000人與1萬3000人。

接收留學生最多的大學為早稻田

留學生的男女比例為男性54.7%、女性45.2%、無法回答0.1%。

接收留學生人數較多的大學中，高居榜首的是早稻田大學的5541人。其次依序為東京大學4922人、立命館大學3386人、日本經濟大學（總部・福岡縣太宰府市）2948人、立命館亞太大學2927人等。

【資料】

日本學生支援機構 「 外國留學生在籍狀況調查」

標題圖片：PIXTA