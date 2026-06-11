ZOZO海洋體育場將改建為巨蛋 日本現有6座巨蛋球場

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日本職棒千葉羅德海洋隊的主場「ZOZO海洋體育場」，預計將改建為加裝屋頂的體育場。若能實現，或許會成為日本第7座「巨蛋球場」。

目標於2034年左右啟用

千葉市、千葉羅德與永旺夢樂城（AEON MALL）三方於6月2日表示，計畫在明年底前制定基本計畫，並對是否落實做出最終決定。目標於2034年左右啟用。

擁有該體育場產權的千葉市於今年5月宣布，計畫將這座於1990年啟用的體育場遷移至約1公里外的地方進行改建。起初方針為興建沒有屋頂的露天球場，但千葉羅德以防暑對策及社會上「期盼巨蛋化」的呼聲等理由，要求重新評估。

日本的巨蛋球場

日本現有的全天候型體育場（巨蛋球場）如下（依啟用順序排列）。

東京巨蛋（東京都、1988年啟用）



東京巨蛋（Photo AC）

日本第一座巨蛋球場。其結構是透過提高內部空氣壓力，來支撐由玻璃纖維材質製成的屋頂。容納人數為5萬5000人。為日本職棒讀賣巨人隊的主場。

福岡瑞穗PayPay巨蛋（福岡市、1993年啟用）



福岡瑞穗PayPay巨蛋（Photo AC）

日本第一座擁有開閉式屋頂的巨蛋球場。容納人數為4萬412人。為日本職棒福岡軟銀鷹隊的主場。

京瓷巨蛋大阪（大阪市、1997年啟用）



京瓷巨蛋大阪（Photo AC）

鄰近注入大阪灣的木津川河口，利用強勁的海風進行自然換氣。最大容納人數為5萬5000人。除了作為日本職棒歐力士猛牛隊的主場外，阪神虎隊等球隊也會在此舉辦比賽。

萬特力巨蛋名古屋（名古屋市、1997年啟用）



萬特力巨蛋名古屋（Photo AC）

屋頂中央部分採用雙層玻璃設計，在天氣晴朗的白天，即使不開照明也能舉辦活動或比賽。容納人數為4萬9185人。為日本職棒中日龍隊的主場。

Belluna巨蛋（埼玉縣所澤市、1999年完成巨蛋化）



Belluna巨蛋（Photo AC）

1979年以沒有屋頂的「西武獅球場」正式啟用，隨後於1999年加裝屋頂。容納人數為3萬1552人。為日本職棒埼玉西武獅隊的主場。

大和房屋 Premist巨蛋（札幌市、2001年啟用）



大和房屋 Premist巨蛋（Photo AC）

日本最北端的全天候型巨蛋球場。擁有可移動式的天然草皮，曾作為2002年日韓世界盃足球賽的比賽場地。最大容納人數為5萬3820人。為日本職業足球聯賽（J.League）北海道札幌岡薩多的主場。在2022年以前，日本職棒北海道日本火腿鬥士隊也曾以此為主場。

2030年代前半期也將於東京築地登場



ES CON FIELD HOKKAIDO（Photo AC）

此外，還有日本首座具備開閉式屋頂的天然草皮棒球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」（位於北海道北廣島市，2023年啟用），容納人數約為3萬5000人。自2023年起由北海道日本火腿鬥士隊作為主場使用。

另外，三井不動產與讀賣新聞集團等企業，正計畫在東京都中央區的築地市場舊址，興建一座可容納5萬人的全天候型體育場，並預計於2030年代前半期啟用。

【資料】

標題圖片：ZOZO海洋體育場（時事）