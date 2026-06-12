超高齡社會：死因「老衰」逼近「心臟疾病」——人口動態統計

日本資料庫

在超高齡社會中，即便長壽的人變多了，人也不可能永遠活著。與其進行勉強的延命治療，許多人更希望平靜、安詳地走到生命盡頭——隨著時代的變遷，人們對於面對死亡的接受方式也正在改變。

根據厚生勞動省公布的人口動態統計（概數）顯示，2025年的死亡人數為158萬9489人。雖然較創下戰後新高紀錄的2024年（160萬5378人）減少了1萬5889人，但依然維持在高水準。

依死因順位觀察死亡人數，以「癌症」的37萬8812人（死亡率＝每10萬人口的死亡人數為317.3）高居榜首。其次依序為心臟疾病（不含高血壓性）22萬447人（同184.7）、老衰21萬4711人（同179.9），以及腦血管疾病10萬355人（同84.1）。

觀察主要死因死亡率的歷年變動趨勢，癌症自1981年起便持續蟬聯死因首位。2025年癌症占總死亡人數的比例為23.8%，相當於每4人中就有大約1人因癌症過世。

心臟疾病（不含高血壓性）於1985年取代腦血管疾病成為第2位，2025年占總死亡人數的比例為13.9%。老衰在戰後雖持續呈現下降趨勢，但自2001年起轉為增加，並於2018年取代腦血管疾病躍居第3位，2025年占總死亡人數的比例已達13.5%。

老衰死亡人數增加的最大主因，在於高齡化持續加劇，80歲以上的人口已占總人口的1成。此外，自導入長期照護保險制度以來，接受居家醫療或在照護機構中善終的案例有所增加；比起在醫院進行勉強的延命治療，社會上也逐漸形成一種將「安詳與世長辭」視為「壽終正寢（大往生）」並予以接受的氛圍，這同樣帶來了影響。

【資料】

標題圖片：PIXTA