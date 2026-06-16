Flat35最低利率升至3.21%：首都圈與10年前相比 房價與利率導致每月負擔增加高達20萬日圓

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具代表性的長期固定型房屋貸款「Flat35」利率上升，於6月達到創歷史新高的3.21%。房價也正在急遽飆升，加上利息支付的負擔，購屋置產似乎變得越來越「高不可攀」。

因通膨擔憂導致利率上升

Flat35是由住宅金融支援機構（舊住宅金融公庫）與民間金融機構合作提供、最長年限為35年的長期固定型房屋貸款。6月的利率水準最低也達到了3.21%，時隔17年再度重回3%的大關。這也是自2017年10月改為可供比較的現行制度以來的首次。

其背後的原因是物價上漲。Flat35的利率水準受到長期利率（10年期國債殖利率）的影響。市場除了對財政健全化感到擔憂外，近期也預期中東局勢惡化與原油價格飆漲將導致通膨加劇，使得長期利率持續上升。

根據日生基礎研究所指出，Flat35的利率最低點是在制度修改前的16年8月的0.9%。與當時相比，目前的首都圈新建分售公寓大廈價格（12個月移動平均）大幅上漲了3922萬日圓，達到了9585萬日圓。據計算，假設以Flat35貸款成數為房屋總價的9成，每月的還款金額與16年8月當時相比，因公寓價格上漲因素增加了9萬8003日圓，因利率上升因素增加了10萬2668日圓，合計負擔增加了高達20萬671日圓。

另一方面，並非像Flat35這種長期固定利率型，由民間金融機構所提供的變動利率型房屋貸款，目前仍維持在1%左右（優惠後利率）的低水準。這受到了以緩步調升政策利率為目標的日本銀行金融政策影響，現狀比固定型還要低了2%左右。目前有8成的房貸使用者選擇了短期變動型。

不過，關於短期變動型利率，日生基礎研究所的客員研究員小林正宏指出：「長期利率已率先上升，通膨預期正在增強。受到伊朗局勢等影響，未來走向仍難以預料。」並表示：「如果是萬一利率上升也有能力承受、留有餘裕的人，選擇變動型也無妨；但若是經常對利率上升感到不安的人，也有選擇固定型以安心為優先的選項。」

【資料】

日生基礎研究所 「 Flat35的最低利率邁入3%字頭」

Flat35的最低利率邁入3%字頭」 Flat35 「 借貸利率的變動趨勢」

標題圖片：插圖 AC