高齡者醫療費負擔增加，當事世代也做好覺悟？——健保連調查：孩子身體不適「立刻就醫」占7成

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自付費用自然是越少越好。但若考慮到實際的醫療費用是由誰來負擔，或許就不能一味逃避？

高齡者的負擔增加不可避免？

隨著高齡化加劇，醫療與照護所需的費用增加，作為支持者的現役世代負擔也日益沉重。

健康保險組合聯合會（健保連）於今年1月以3000人為對象進行的醫療、照護保險制度相關意識調查中，關於調整現役世代與高齡世代負擔一事，回答「高齡者增加負擔無可避免」的比例為37.1%，是「現役世代增加負擔無可避免」（18.1%）的兩倍以上。依世代別來看，「70多歲」為38.8%、「80多歲」為41.9%，看來連身為當事人的高齡族群也已經做好了一定程度的覺悟。

目前，高齡者的醫療費臨櫃自付額原則上70～74歲為2成，75歲以上為1成。

從世代間負擔公平性的觀點出發，關於將「自付2成」對象年齡提高5歲的方案，全體中「贊成」（35.7%）高於「反對」（22.5%）。然而，倘若提高對象年齡的方案成真，首當其衝的60-69歲與70-79歲世代，其「贊成」與「反對」皆落在約3成左右，呈現勢均力敵的結果。

臨櫃自付額低，孩子則是「首先前往醫療機構就醫」

當出現輕微身體不適的症狀時，全體中僅有30.6%的人會「首先前往醫療機構就醫」，大多數人則會服用市售成藥等來觀察情況。而在家中有未滿18歲孩子的493個家庭中，會讓孩子「首先前往醫療機構就醫」的比例則高達69.2%。

雖然孩子的醫療費臨櫃自付額原則上為學齡前兒童2成、小學生以上3成，但許多地方政府將其作為育兒支援對策，補助了這部分自付額，因此多半能降至免費或僅需數百日圓左右。也因如此，似乎有許多案例會因為覺得「比買市售成藥還划算」等原因，而選擇前往醫療機構就醫。

即使臨櫃自付額為零或僅需少額，醫療費用其實是由公有醫療保險的加入者所繳納的保險費等來支應。對於這點，有54.4%的育兒家庭回答「不知道」。

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