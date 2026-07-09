令和米荒：2025年民間進口量達9萬6000噸 達前一年90倍以上

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根據近期公布的2025年度《食料・農業・農村白書》，2025年透過民間貿易管道進口的食米量達9萬6834噸。受到日本國內米價暴漲的影響，該數據較前一年（1015噸）大幅躍升至95倍。

日本的食米進口分為由政府管理的免關稅「最低市場進入（Minimum Access）配額」（每年約77萬噸），以及由民間企業進行的進口。民間配額每公斤需課徵341日圓的關稅，近年來的進口量大約維持在600至1000噸之間。

白皮書對進口量的大幅增加表達了擔憂，並指出：「若未來持續呈現此趨勢，國產主食用米等的需求將會減少，進而對國內生產造成影響。」

零售價格暴漲至2倍

本次白皮書特別以專題形式探討了2024年夏天以後發生的「令和米荒」，並對價格暴漲的經緯、主因及政府的因應對策進行了驗證。2025年5月食米的零售價格達到每5公斤4260日圓，高達前一年同月（2127日圓）的約2倍。此後價格大致維持在持平的高點，直到2026年5月才降至不到4000日圓的水準。

在糧商（收購業者）與批發商之間的協議交易價格方面，2024年產的食米較前一年大幅上漲了64.4%；而2025年產的食米截至2026年2月，也較前一年產的價格上漲了44.2%。

「原先認為生產量充足」的認知

根據白皮書，農林水產省對於主食用米的需求，考量到人口減少，原先評估近年會呈現減少趨勢。然而，實際上卻因（1）訪日外國旅客增加帶動消費擴大、（2）2023年度產食米因高溫熱害等導致碾米率惡化，進而造成供給減少、（3）一般家庭的購買量增加等因素重疊，因而分析指出「需求預測與實際結果產生了落差」。

關於2024年夏天左右食米開始出現短缺後政府的因應對策，白皮書總結指出：「由於基於『生產量充足』的認知，對於掌握實際流通狀況採取消極態度，且對市場的資訊發布與溝通並不充分。」同時，在釋出儲備米方面也表示「時機過於延宕，未能消除批發商的焦慮」，承認了因應措施的遲緩。

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標題圖片：PIXTA