對日本的好感度：在泰國與印度維持高水準，韓國恢復15.1個百分點——最大主因是「日本料理」

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雖然有日中關係惡化以及中東局勢不穩定所帶來的負面影響，但截至4月為止的4個月內，訪日外國旅客人數已突破1400萬人次。他們究竟是為了追求什麼、又對什麼產生興趣而造訪日本的呢？

韓國的好感度改善

數位行銷公司 AUN CONSULTING（總部位於東京）於5月初至中旬，以全球14個國家與地區為對象，進行了關於對日本的好感度及訪日意願的問卷調查。

對日本的好感度（「非常喜歡」與「喜歡」的合計）最高的是印度的99.5%，其次為泰國的99.3%，以及印尼、菲律賓、澳洲的99.1%。

韓國為86.9%，比前一年的調查大幅上升了15.1個百分點。這被認為是受到日韓關係改善的影響，訪日意願也呈現恢復趨勢。另一方面，美國則比前一年減少7.8個百分點，降至84.0%。

回答「非常討厭」與「討厭」的比例中，中國以42.9%明顯高出許多，處於極高的水準。

針對對日本抱有好感的人，問卷提示了「四季與自然」、「日本料理」、「治安」、「商品品質高」、「歷史與文化」、「漫畫與動漫」、「物價便宜」等7個選項，以詢問其喜愛日本的原因。

「漫畫與動漫」在亞洲地區的部分區域獲得相對較高的支持，但在歐美澳地區則呈現關心度稍低的趨勢。

另一方面，「歷史與文化」在韓國與中國跌破10%等，在亞洲地區相對較低，但在歐美澳地區則超過了20%。

在沒有降雪的泰國、馬來西亞等東南亞國家，對四季與自然的支持度有較高的趨勢。

獲得最廣泛支持的是「日本料理」，不僅在亞洲地區，在歐美澳地區也受到高度關注。

【資料】

AUN CONSULTING 「 全球14個國家與地區之親日度調查」

標題圖片：Photo AC