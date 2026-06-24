手機的「邊開車邊用手機」：重傷與死亡事故創歷史新高，「瞄一眼沒關係」成了奪命關鍵

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2026年3月在新名神高速公路上，遭到一輛「邊開車邊滑手機」的卡車追撞，導致6人死亡的事故至今仍讓人記憶猶新。因疫情而一度減少的汽車重傷與死亡事故，近年來再度呈現增加趨勢。

看手機2秒就很危險

根據警察廳的調查，2025年因邊開車邊用手機所導致的汽車重傷與死亡事故件數達到148件（其中死亡事故為26件），創下自2015年開始統計以來的歷史新高。雖然2019年修正《道路交通法》提高了邊開車邊用手機的違規記點與罰鍰，加上2020年起因疫情擴大導致民眾減少外出，使得手機相關事故曾一度減少，但自2021年以來已連續5年呈現增加趨勢。

涉及手機的汽車事故大半是由於邊看螢幕邊開車、將視線移開前方所引起。這類事故占整體事故中死亡事故的比例高達2.7%，是與手機無關之事故（0.8%）的3.4倍。

今年3月發生在三重縣龜山市新名神高速公路隧道內的事故，據稱原因是一名大卡車司機邊看手機螢幕邊企圖截圖。該車追撞前方的自小客車等車輛，造成包含3名孩童在內共6人死亡。根據報導，檢方在首度開庭的陳述中指出，被告卡車司機「在視線移開前方約13秒的情況下，以時速82公里的速度行駛」。

根據各項研究報告指出，駕駛人在盯著手機螢幕超過2秒以上時，就會開始感受到危險。警察廳表示，若以時速60公里的速度行駛，2秒鐘內車輛就會前進33.3公尺。即使自認為保持了足夠的安全車距，一瞬間的大意也極可能引發事故。

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標題圖片：PIXTA