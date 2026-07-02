捐血人數與捐血量皆持平——2025年度：年輕族群低迷，銀髮族成為主力

捐血人數與捐血量皆持平——2025年度：年輕族群低迷，銀髮族成為主力醫療健康 生活 社會
這裡也受到少子高齡化的影響？為了拯救銀髮族，由銀髮族來支撐的捐血。
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少子化亦對捐血造成影響
根據日本紅十字會的統計，2025年度全國的捐血人數為500萬1234人（比前一年度增加0.3%），總捐血量為224萬3566公升（增加0.01%），兩者皆基本持平。
捐血人數（總人次）明細
- 16-19歲：21萬5063人
- 20-29歲：65萬1483人
- 30-39歲：69萬2506人
- 40-49歲：104萬1107人
- 50-59歲：158萬9829人
- 60-69歲：81萬1246人
從1995年度起各年齡層的捐血人數變動趨勢來看，50-69歲的銀髮族族群呈現持續成長的走勢，然而直到1990年代為止曾是主力的20多歲族群則呈現長期漸減的趨勢。30-39歲族群自2010年代以來、40-49歲族群自2020年以來，也都面臨了一路下滑的處境。
除了少子高齡化的影響外，以疫情為契機，前往企業或購物中心等地的捐血車出動次數有所減少。此外，隨著遠距辦公的普及，也出現了在企業或大型辦公大樓等地辦理捐血時，難以召集到協力者等狀況。
輸血用血液製劑，以及從血液中提取特定蛋白質製成的血漿分劃製劑，大多用於高齡者的醫療。由於少子高齡化的人口結構不易在短期內扭轉，為了支撐高齡者醫療，如何確保年輕世代的捐血協力者已成為當務之急。
【資料】
- 日本紅十字會 「血液事業年度報告（令和7年=2025年度）」
標題圖片：插圖AC