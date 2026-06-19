夏季獎金「增加」37.1%——帝國資料庫調查：平均發放金額47.7萬日圓

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如果獎金增加，或許就能不畏物價高漲，振作起精神度過這炙熱的夏天了…。

85%的企業發放夏季獎金

在帝國資料庫實施的2026年夏季獎金動向調查（有效回答共1043家企業）中，回答「增加」的企業比例為37.1%（比前一年增加3.4個百分點）。「持平」為37.2%（增加0.2個百分點），「減少」則為10.7%（減少1.3個百分點）。合計有85.0%的企業會發放獎金，比前一年（82.7%）上升了2.3個百分點。另一方面，「無獎金」的比例為11.0%（減少2.0個百分點）。

調升獎金的不僅僅是業績良好的企業，也有不少企業面臨著痛苦的抉擇，表示「雖然業績惡化，但為了確保人才與維持員工的動力，不得不調高獎金」（機械與器具批發業）。

而回答「與前一年持平」或「減少」的企業，其原因如「因石腦油（Naphtha）衍生的原材料價格上漲與缺料，導致業績大幅惡化」（機械製造）、「中東局勢等導致前景的不確定性過高」（建材與家具、窯業與土石製品製造）等，國際局勢蒙上了一層陰影。

在回答「增加」的企業中，若依規模來看，「大企業」佔了44.4%，高出「全體」平均（37.1%）7.3個百分點。與此相對，「中小企業」則為36.0%，低於全體平均。其中，「小規模企業」為31.4%，比全體平均低了5.7個百分點，顯示出企業規模之間的差距。

每位員工的平均發放金額中，以「30萬～不滿50萬日圓」的企業比例最高，達37.0%；其次為「50萬～不滿75萬日圓」佔26.2%、「15萬～不滿30萬日圓」佔19.4%。全體平均為47.7萬日圓，比前一年的45.9萬日圓增加了1.8萬日圓。

【資料】

帝國資料庫 「 2026年夏季獎金動向問卷調查」

標題圖片：PIXTA