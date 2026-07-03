「想從事有收入的工作」高齡者在4國中最多：背景源於對老後準備的擔憂？

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一項針對4個國家的比較調查顯示，回答「想從事有收入的工作」的日本60歲以上高齡者比例高居首位。背景似乎反映出對於「老後準備」的集體焦慮。

日常生活中「不感到困擾」的比例最低

日本內閣府於6月12編發布的2025年「高齡社會對策綜合調查」（關於高齡者生活與意識之國際比較調查），是以日本、美國、德國、瑞典等4個國家的60歲以上高齡者為對象所實施。

根據該調查，在詢問未來就業意願的問題中，回答「想從事（想繼續從事）有收入的工作」的日本60歲以上高齡者達46.1%，在4個國家中最高。雖然各國回答「主要收入來源」為「公共年金」的人皆佔了約6至7成，但日本回答「工作收入」的比例為27.3%，超越了第2名的德國（19.3%），高居首位。此外，日本回答日常生活中「不感到困擾」的比例也僅佔26.2%，在4國中最低。這反映出日本高齡者普遍認為光靠公共年金不夠，因而希望繼續工作的心態。

偏重「儲蓄」的準備方式也是原因之一？

在詢問目前的儲蓄或資產作為老後儲蓄是否充足的問題中，日本有接近6成的人表達了擔憂，回答「有點不夠」或「完全不夠」。而回答「靠社會保障就已足夠」的比例僅有1.0%，是4國當中最少的，這一點也十分具指標性。

當被問及在50多歲前為了老後生活做了哪些準備時，相較於日本以外的受訪者會透過個人年金、投資信託、不動產投資等多樣化的方式進行準備，日本除了「儲蓄與存款」之外的選項比例皆相對偏低。對老後經濟狀況感到不安的背後原因，或許也與日本這種高度偏重儲蓄的準備方式有關。

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標題圖片：PIXTA