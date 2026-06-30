為緩解女廁排隊潮，國交省發布指南：規定「馬桶數量須多於男廁」

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車站、商業設施及活動會場等地的女廁前經常大排長龍，這項問題由來已久。究竟其背後存在著什麼樣的原因呢？

「讓男女廁的等候時間平等」

國土交通省歷經專家學者會議與公開徵求意見後，於6月12日定案了《關於廁所馬桶數量基準與適用方式之指南》。該指南要求負責制定廁所馬桶數量基準的學會、行政機關及設施管理者等，應配合男女比例設置馬桶，以使男女廁的等候時間趨於平等。例如明文規定「在使用者大致上男女各半的設施中，女廁馬桶數量應在男廁馬桶數量以上」。

女廁數量少於男廁

根據國土交通省2025年的調查，若將男廁馬桶（大便器與小便器的合計）數量定為1，在車站、機場、客輪航廈等設施中，女廁馬桶的數量皆低於1。該省推測，這是因為「當初建築落成時，是以男性使用者較多為前提來設定馬桶數量」；並分析指出，在女性社會參與度提高的現代，「男女馬桶的數量與實際的使用者結構產生了脫節」，這正是造成大排長龍的原因之一。

西式馬桶的普及導致停留時間增加

不論男女，在廁所的停留時間皆有拉長的趨勢。根據中日本高速公路（NEXCO中日本）的調查，高速公路服務區與休息區的廁所平均占用時間，與11年前相比，男性增加了約60秒，女性則增加了約30秒。國土交通省指出，這也是受到傳統蹲式馬桶逐步汰換為西式馬桶，使得廁所隔間內變得更乾淨、舒適所影響。

「為了上廁所之外的目的使用隔間」

該省於2025年的調查中，回答在廁所隔間內「除了上廁所之外不作停留」的比例，女性約占3成，男性約占4成。女性中多數人會在裡面「整理儀容」、「化妝」或「更衣」；而男性則以「操作智慧型手機、行動電話或平板電腦等」為最多。該省在指南中，也要求應對使用者加強禮儀宣導，並採取在隔間外設置梳妝區（化妝室）或長椅等因應措施。

【資料】

國土交通省 「 關於廁所馬桶數量基準與適用方式之指南」

標題圖片：PIXTA