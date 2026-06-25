日經指數收盤首度飆破7萬日圓大關：受美伊簽署終結戰鬥協議利多激勵

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歷經漫長30多年的低迷期，日經平均指數在2024年2月超越了泡沫經濟崩潰前的歷史高點。從那之後兩年半以來的急遽飆升，速度快得甚至讓人感到有些心驚。2026年6月18日，日經指數以收盤價計正式站上7萬日圓大關。

首度破6萬日圓後僅一個半月 迅速站上7萬日圓大關

2026年6月18日，東京股市的日經平均指數收盤價較前一日大漲1151日圓24錢，收在7萬1053日圓49錢，呈現大幅續揚的走勢，這也是收盤價首度飆破7萬日圓大關。

由於美國與伊朗簽署了終結戰鬥的備忘錄，帶動投資人信心回升。業績表現亮眼的人工智慧（AI）相關等高科技類股，成為了本次上漲的主力火車頭。

在泡沫經濟達到最高峰的1989年12月29日，日經平均指數曾創下3萬8915日圓的歷史最高紀錄。

然而步入新年後股價便轉為下跌趨勢，日本經濟隨之陷入了後來被稱為「失落的30年」的長期低迷期。1997年至1998年間，金融機構接連倒閉；2000年以後，通貨緊縮愈發嚴重。在雷曼兄弟破產引發的全球同步衰退下，日經平均指數於2009年3月跌至泡沫經濟崩潰後的最低點——7054日圓98錢。

扭轉局勢的轉捩點，是2012年底第二屆安倍內閣的成立。日本銀行（央行）推動的大規模金融寬鬆政策奏效，使股價轉為上升趨勢。隨後，疫情期間各國政府紛紛推出大規模經濟對策，透過貨幣寬鬆與財政支出向市場注入大量資金，這股順風也成為一大助力。2024年2月23日，日經指數時隔34年2個月，終於超越了1989年底的3萬8915日圓高點。

此後，股價更以驚人的勢頭一路飆升。先是在2024年3月4日史上首度突破4萬日圓大關，接著於2025年10月27日突破5萬日圓、2026年4月27日衝破6萬日圓，接連改寫新高。而從6萬日圓關卡跨越到7萬日圓大關，竟然僅僅花了一個半月。

【資料】

日本經濟新聞 「 日經平均指數 歷史數據」

日經平均指數 歷史數據」 第一生命資產管理經濟研究所 「 股價7萬日圓的榮景」

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