2025年山難事故：遇險人數達3623人創歷史新高，死亡與失蹤人數為332人——警察廳

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隨著2026年夏季登山季節即將到來，警察廳公布了2025年的山難事故概況。其中，遇險總人數達3623人，創下歷史新高，而山難發生件數也達3122件，持續居高不下。

山難件數較前一年增加176件，遇險人數增加266人。死亡與失蹤人數為332人（較前一年增加32人），受傷人數則為1480人（較前一年增加90人）。在所有遇險人員中，約有半數平安獲救，約4成在受傷狀態下獲救，而死亡或失蹤者則佔了將近1成。

山難件數在2010年代初期，每年還維持在不到2000件的水準，但除了疫情期間的某個時期外，幾乎呈現持續成長的走勢。這被認為與將登山作為嗜好的愛好者增加，以及銀髮族登山客增多有關。

在訪日外國旅客的山難事故方面，發生件數較前一年增加75件，達到174件；遇險人數則為246人（其中死亡與失蹤者為6人）。兩項數據雙雙創下自2018年開始統計以來的歷史新高。

「迷路」為山難首要原因

從3623名遇險者的目的來看，以登山（包含健行、滑雪登山、溯溪等）佔了79.1%為最多；採摘山菜與菇類等則佔了6.5%。

關於遇險的原因，以「迷路（迷失方向）」的30.9%為最多，其次依序為「跌倒」（19.2%）、「滑落」（17.3%）、「疲勞」（9.8%）以及「生病」（8.1%）。

在遇險人員中，40歲以上為2739人，佔整體的75.6%；此外，60歲以上為1723人，佔整體的47.6%。而在死亡與失蹤者當中，40歲以上為304人，高佔整體的91.6%；60歲以上則為221人，佔整體的66.6%。

穗高連峰遇險人數增加尤為顯著

從各都道府縣來看，山難發生件數最多的是長野縣的358件，其次為北海道的199件、山梨縣的192件。遇險人數增加特別顯著的是位於長野縣與岐阜縣交界的穗高連峰（78人，與5年平均值相比增加了38.3%）。而屬於低矮郊山但登山客眾多的高尾山（東京都），2025年的遇險人數則為106人（較5年平均值增加4.5%）。

【資料】

標題圖片：PIXTA