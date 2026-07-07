長照所需資金達2300萬日圓，6成民眾未作準備——LIFULL Senior：若不拘泥於東京都內費用有望降低

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自古以來，長生不老照理說是人類的夢想…。然而，隨著「人生100年時代」逐漸成為現實，活得太久反而讓人感到害怕？

面對迫在眉睫的長照需求，高達6成民眾「毫無準備」

日本是世界有名的長壽國。雖然長壽在漢字中帶有「祝賀（寿）」之意，但退休後漫長人生的生活費與長照費用等財務煩惱，卻始終揮之不去。

營運養老院與長照機構搜尋網站「LIFULL長照（LIFULL介護）」的 LIFULL Senior公司（位於東京千代田區），以「在需要照顧的狀態下於家中生活1年，接著入住收費養老院5年」的情境進行試算，結果顯示每人所需的長照費用總額高達2295.6萬日圓。

LIFULL Senior於6月初針對開始意識到自身未來長照需求的「50～60多歲」304人，以及遲早必須面對父母長照問題的「30～40多歲」317人，進行了一項關於長照費用的意識調查。

當問及50～60多歲受訪者「認為自身長照需要多少金額」時，回答「不知道」的比例最高，占42.1%。而在實際的資金準備上，回答「沒有準備」的比例高達約56.2%，超過半數。至於準備金額達到或超過試算所需金額（約2300萬日圓），即回答「2000萬日圓以上」的人，僅占6.2%。

另一方面，關於是否希望子女支援長照費用的問題，回答「不太希望」占38.2%、「完全不希望」占46.1%，合計有超過8成的父母世代不希望依賴子女。然而，在缺乏足夠準備卻面臨長照需求時，由子女來填補資金缺口的案例屢見不鮮。LIFULL Senior指出：「為了減輕雙方的負擔，提早進行家庭溝通以及收集如何降低費用的資訊至關重要。」

市中心或車站附近的機構雖然交通便利，但受到地價影響，入住時的頭期款及每月費用往往非常高昂。如果將尋找範圍從理想區域擴大到稍微偏遠的郊區或鄰近的地方政府，有時可以大幅降低費用。

從「LIFULL長照」所刊登的費用行情來看，若除了東京之外，也將神奈川、千葉、埼玉納入選項，費用就能顯著降低。例如埼玉縣與東京都相比，入住時的費用行情低了620萬日圓，每月費用行情也低了7.4萬日圓。

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