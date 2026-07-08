酷日本機構累積赤字達540億日圓 將研議包括廢止在內之去留

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旨在向世界推廣日本文化內容的官民基金「酷日本機構（Cool Japan Fund）」，其累積赤字已突破500億日圓。由於未能達成政府設定的預期目標，接下來將以「整併或廢止」為前提，推進後續的去留研議。

日本政府出資1406億日圓

根據海外需要開拓支援機構（酷日本機構）於6月24日公布的2025年度事業報告，其營收較前一年減少了約88%，僅約44億日圓，並錄得約157億日圓的純損失。

酷日本機構成立於2013年11月。截至2026年4月，在總計1513億日圓的資本額中，日本政府便出資了1406億日圓。該機構以「將『日本的魅力』轉化為產業」為目標，由日本政府與民間企業共同出資，持續針對日本文化內容、地方與傳統特產的海外推廣事業以及觀光產業等領域進行投資。



作為從大阪向世界推廣日本文化之基地而開幕的「COOL JAPAN PARK OSAKA」。酷日本機構亦參與了投資，2019年2月23日（時事）

包含風險較高、僅靠民間企業難以投資的海外案件以及中長期案件在內，該機構至今已投資了共83件項目、累計投資金額達2040億日圓。然而，由於接連出現無法回收資金便宣告撤資的事業，外界對於其在開拓海外需求及活絡日本產業等方面的投資成效，始終抱持強烈的質疑。結果導致巨額的累積赤字逐年雪上加霜。

赤字持續擴大無法遏止

經濟產業省自2019年以來，曾先後3次制定了必須達成的最低限度投資計畫。在2022年11月再度修正的計畫中，曾設定要在2024年度讓累積赤字觸底反彈，並將2025年度的累積赤字控制在426億日圓的目標；然而赤字依舊持續擴大、無法有效止血，最終未能達成目標。

經濟產業大臣赤澤亮正曾表示，若未能達成目標，將以「與其他機構整併或予以廢止為前提，研議具體的後續走向」，預計近期內將成立專責的檢討委員會。

【資料】

標題圖片：酷日本機構成立典禮上的剪彩儀式，2013年11月25日（時事）