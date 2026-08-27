雞肉價格創歷史新高 每100公克156日圓——農林水產省調查：省錢導向致需求增加

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日式炸雞、照燒雞、雞肉咖哩、雞肉燉蘿蔔。價格親民且輕鬆易作的雞肉料理是家庭預算的好幫手！但也正因如此，需求日益吃緊，價格正悄悄逐步上漲。

因省錢導向導致需求增加

根據農林水產省的食品價格動向調查，8月份日本全國量販店的雞腿肉每100公克平均零售價格較往年增加15%，達到156日圓，刷新了自2003年8月開始調查以來的最高紀錄。

相較於牛肉與豬肉，單價較低的雞肉在物價持續上漲之際，作為「照顧家庭預算的食材」需求大增，價格正面臨上漲壓力。此外，占總消費量近4成的進口雞肉因日圓貶值而價格飆漲，也是影響因素之一。

豬里肌肉每100公克的平均價格也較前月上漲3日圓，來到290日圓，創下歷史新高。

另一方面，國產牛里肌肉每100公克則較前月下跌34日圓，為836日圓。雖說價格下滑，但仍遠高於雞肉與豬肉。考量到家庭預算，看來菜單還是少不了要仰賴雞肉。

該調查於各都道府縣分別走訪10家店鋪、共計470家店鋪來計算平均價格，並於每月公布。豬肉與雞肉原則上以國產品的價格為調查對象。8月份的調查係於3日至5日期間進行。

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