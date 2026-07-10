7月食品漲價達2566個品項——帝國資料庫調查195家食品業者：中東局勢與日圓貶值的雙重打擊

日本資料庫

對於長期以來早已習慣通貨緊縮經濟的人來說，物價上漲無疑是一種恐懼。即使表面上的價格維持不變，但內容物變少、尺寸也悄悄變小的「隱形漲價（變相漲價）」，總讓人有一種莫名被騙的感覺。

塑膠托盤與包裝膜等包材價格亦上漲

中東局勢緊繃導致原油及石油製品供給不穩，其影響也正浮現於食品領域。

根據帝國資料庫針對195家主要食品業者所做的調查，2026年7月預計漲價的餐飲食品達2566個品項。單月漲價品項突破2000大關，是繼今年4月以來、時隔3個月再次出現。中東局勢惡化導致原油及石腦油價格飆升，使得塑膠托盤、包裝膜等包裝材料與原物料成本上漲的影響表面化，進而推高了漲價的品項數。

依類別來看，以泡麵、罐頭等「加工食品」最多，達1084個品項；其次為「麵包」的1078個品項。東洋水產的「赤之狐烏龍麵」、三洋食品的「札幌一番Cup Star」、Acecook的「Super Cup 1.5倍系列」等大眾熟知的泡麵品牌齊聲喊漲。山崎麵包的「Royal Bread」、「Double Soft」，以及敷島麵包的「超熟」等經典吐司類價格也紛紛上揚，將直接衝擊民眾的每日餐桌。

2026年全年的餐飲食品漲價，光是目前已知1至11月的數據就高達1萬4902個品項。自2022年開始調查以來，已連續5年全年突破1萬個品項。

截至6月底，在今年內調漲的1.5萬個品項中，以中東局勢惡化導致成本攀升為由的漲價已超過2成。此外，外匯市場在6月30日貶至1美元兌162日圓左右，創下39年半以來的日圓新低紀錄，進口成本的暴增更是一大重擊。帝國資料庫指出：「餐飲食品在今年夏天過後預計將持續迎來廣泛的漲價潮，全年漲價品項數最終恐將落在2萬多個。」

【資料】

標題圖片：從左至右分別為正宗地瓜燒酎「黑霧島」（霧島酒造）、「朝之Fresh」里肌火腿（伊藤火腿）、「札幌一番Cup Star」（三洋食品）、「Royal Bread」吐司（山崎麵包）