京都觀光客人數，2025年首度超過6000萬人：其中外國人為1200萬人——市府調查

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根據京都市近期公布的「觀光綜合調查」結果顯示，2025年的觀光客人數為6279萬人，首度突破6000萬人。觀光消費總額達2兆474億日圓，創下歷史新高。

住宿旅客有半數來自國外

該調查依據觀光廳的共通標準方法，並根據住宿稅數據及對住宿設施的問卷調查推估出各項數值。此外，亦對實際的觀光客（日本人4734人、外國人1734人）進行了訪談等調查。

根據結果顯示，觀光客的細項人數為日本人5011萬人、外國人1268萬人。外國人觀光客與疫情前的2019年（886萬人）相比，大幅增加了382萬人（43.1%）；與前一年相比則增加了180萬人（16.5%）。

校外教學（修學旅行）的學生人數為67萬人。在全日本參加校外教學的學生當中，每5人就有1人會造訪京都。

住宿旅客數亦創下歷史新高的1659萬人。其中日本人為849萬人、外國人為809萬人，兩者人數幾乎相同。若從總住宿人次來看，外國人為1731萬人次、日本人為1251萬人次。住宿於京都飯店或旅館的旅客中，外國旅客便佔了半數以上。

外國旅客最常造訪的觀光景點（複選）為清水寺（佔171名受訪者中的69.7%）。其次依序為二條城（60.4%）、祇園周邊（56.2%）、伏見稻荷大社（53.0%）、京都車站周邊（45.5%）等。

不滿意之處的首位為「擁擠」

在訪談調查中，儘管有九成以上的人回答「對京都觀光感到滿意」，但指出「有感到遺憾（可惜）之事」的比例，日本人達47.2%、外國人則達21.0%。兩者最主要的理由皆為「擁擠（如觀光客過多等）」。外國旅客不滿意的前幾名則依序為「時間不夠（如行程排得太滿無法放慢腳步等）」、「大眾運輸工具（如比想像中不便等）」以及「氣候（如非常炎熱等）」。

【資料】

京都市 「 2025年 京都觀光綜合調查結果」

標題圖片：京都清水寺，2013年12月攝影（產經Visual）