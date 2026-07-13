大型企業夏季獎金突破100萬日圓！——經團聯第一階段統計：基本薪資調升帶動計算基數上漲

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如果獎金能大幅調高，感覺不論是來自客戶的無理要求，還是沒完沒了的內部會議，通通都能咬牙撐過去了…。

終於突破百萬大關！

根據經團聯（日本經濟團體聯合會）統計的2026年夏季獎金協議狀況（第一階段統計，加權平均），金額較前一年增加1.88%，達到100萬8706日圓。這不僅創下有可比數據的1981年以來的新高紀錄，也是首次突破100萬日圓的大關。除了企業業績表現亮眼之外，作為計算基數的基本薪資調升也帶來了影響。不過，或許是受到近年來協議金額持續維持在高水準的影響，本次的成長率低於去年同期的4.37%。第一階段統計的對象涵蓋19個行業、共112家公司；而在第一階段統計中夏季獎金高於前一年，已是連續第5年。

製造業99家公司的平均金額較前一年增加1.63%，達到106萬434日圓，連續3年突破100萬日圓。其中，非鐵金屬（增加18.01% / 112萬5131日圓）與食品（增加10.33% / 127萬572日圓）呈現大幅成長；相反地，汽車業（減少8.97% / 99萬7155日圓）的下滑則顯得格外醒目。非製造業13家公司則成長4.01%，為86萬4712日圓。

本次調查對象為員工數500人以上、主要23個行業的248家大型企業。由於每年參與第一階段統計並給予回覆的公司名單不盡相同，因此無法與過去年度的第一階段或最終統計結果進行單純的比較。此外，最終統計（預計於8月上旬左右公布）的協議金額通常會有低於第一階段統計的傾向。

【資料】

標題圖片：PIXTA