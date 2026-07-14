地價連續41年由銀座「鳩居堂」前奪冠：訪日旅客增加帶動白馬、淺草大幅上漲

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對日本人而言，東京都中央區的「銀座」是象徵大都會的代表性地點之一，同時也是許多外國旅客必訪的聖地。而在其中心點「四丁目路口」附近的傳統日式文具店——「鳩居堂」門前，更是長年高居全日本路線價（公告土地現值）的榜首。

明信片大小的土地就要79萬日圓！

日本國稅廳於7月1日公布了作為遺產稅與贈與稅計算基準的2026年土地路線價（以1月1日為基準日）。包含住宅地及商業地在內的「標準宅地」評估基準額，全國平均較前一年上漲了2.9%，創下連續5年上漲的紀錄。其背景因素被認為與都會區為主的住宅需求增加，以及針對訪日旅客的度假村開發等有關。

全日本路線價最高的的地點，依然由東京都中央區銀座5丁目的文具店「鳩居堂」前奪冠，每平方公尺高達5336萬日圓。該地價較前一年上漲了11.0%，已連續41年蟬聯榜首。若換算下來，光是一張明信片大小的土地價值就高達79萬日圓。

入境觀光熱潮（Inbound）成主要推手

在全日本各稅務署管轄範圍內，最高路線價漲幅前3名依序為：長野縣白馬村（32.7%）、長野縣野澤溫泉村（31.3%），以及北海道富良野市（28.0%），全數皆為熱門的滑雪度假勝地。近年來，為追求優質的細雪（Powder Snow），吸引了來自全球的大批滑雪愛好者前往。

漲幅位居第4的也是深受訪日旅客喜愛、堪稱東京地標的臺東區淺草「雷門通」。入境觀光的超高人氣帶動了飯店相繼開業及商業設施的開發，進而成為拉抬地價上漲的主要力道。



淺草雷門前（Photo AC）

在各都道府縣廳所在地的最高路線價中，前5名由東京、大阪、橫濱、名古屋、福岡等大都市包辦。另一方面，最低的5個城市除了遠離大都會圈的秋田、山口、松江（島根縣）、鳥取之外，北關東的前橋（群馬縣）也名列其中。據悉，漲幅最高的城市為佐賀（17.0%）與盛岡（岩手縣，13.0%），主要是受到周邊地區重新開發的影響。

【資料】

國稅廳 「 關於令和8年分路線價等」

關於令和8年分路線價等」 國稅廳 「 路線價圖・標準倍率表」

標題圖片：東京銀座的鳩居堂前（時事）