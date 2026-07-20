失智症高齡者成為下手目標？：消費諮詢件數創歷史次高，因訪問販售與電話推銷引發糾紛

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根據消費者廳的調查，罹患失智症的高齡者因訪問販售等方式被迫購買不需要商品等消費生活諮詢件數已連續5年增加，創下歷史次高水準。當事人本身難以察覺自己已經受害，需要家人等落實關懷並多加留意。

當事人本身難以察覺受害

根據該廳的2026年版消費者白皮書，失智症高齡者及其家人向全日本的消費生活中心等機構諮詢的件數，在2025年達到1萬20件，呈連續5年增加。自該廳於2007年開始進行曆年統計以來，這是繼單方面「強迫寄送商法」盛行的2013年以來的最高水準。

白皮書中列舉了如「患有失智症的高齡母親獨自留守家中時，有業者登門造訪，使其被迫購買了健康食品與高額棉被」等諮詢案例。據稱，失智症患者往往無法正確理解商品或服務的內容，容易傾向於順著業者的推銷直接購買。

此外，當事人本身往往缺乏自己已經受害的自覺，大多是由家人等周遭親友察覺異狀後，才向消費生活中心提出諮詢。在2025年的諮詢件數中，由當事人親自通報的僅佔25.8%，其餘74.2%皆由當事人以外的人士所提出。

另一方面，若依銷售及購買形式來看諮詢件數，「訪問販售」與「電話推銷」共佔了45.2%。這顯示長者並非出於自身意志進行購物，而是單方面接受業者的推銷，其中甚至有可能已經淪為特殊詐騙的受害者。

針對惡意推銷與消費者糾紛，日本已制定《特定商業交易法》，規定業者有義務公開重要事項等。儘管該廳的負責人表示「並非所有的諮詢案件都觸犯該法」，但他也指出，隨著人口高齡化加劇導致諮詢件數不斷攀升，對此「必須提高警覺」。

【資料】

消費者廳 「 令和8年版消費者白皮書」

標題圖片：Photo AC