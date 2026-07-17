「現代銀髮族」不依賴家人且重視獨活 ——博報堂調查：夫妻一起行動的意識亦下滑

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隨著「人生100年時代」逐漸成為現實，老年時期的生活方式也發生了巨大變化。老人家們聚集在一起享受興趣是昭和時期的景象…。現今高齡者也迎來了獨活的時代。

比起和家人或朋友，更想一個人自由自在！

博報堂生活綜合研究所自1986年起，每隔10年便會以60至74歲的男女為對象進行問卷調查。1986年當時的平均壽命女性為80.93歲、男性為75.23歲，但根據最近的數據（2024年），已延長至女性87.13歲、男性81.09歲，延長雇用年限等社會環境發生了巨大變化。

在這40年間，「想和大家庭同住」減少了20.1個百分點，「有參加興趣或地方集會等團體」減少了19.7個百分點，與家人的連結、對地方社區等集體的歸屬感大幅下滑。另一方面，「比起和朋友，更常一個人行動」佔66.4%，幾乎是每3人中就有2人。「想一個人去餐廳或酒吧」佔48.6%，在40年間增加了約3倍。比起「大家一起」，按照自己的步調享受自由的人正在增加。

關於夫妻相處的模式，觀念也發生了巨大變化（此調查項目自1996年起開始）。「想葬在同一個墳墓」在30年間下降了21.2個百分點，「希望擁有共同興趣」則分別下降了24.3個百分點。

雖然不離婚、但夫妻互不干涉各自生活的「卒婚」意願，女性為48.3%、男性為30.4%。據稱，比起「在一起」，「尊重彼此」的意識正逐漸普及。

從幾歲開始算是進入「老人家」、「老人」的範疇呢？1986年當時，說到「老人」是指71.5歲以上，但2026年變成了75.9歲以上。「老人家」也從1986年的72.8歲延後到2026年的75.8歲。現今似乎要到了70歲後半，才終於會有自己是「銀髮族」的自覺。

2026年的調查是在1月至2月期間，以居住在首都圈的60至74歲男女共700人為對象所進行。

【資料】

博報堂生活綜合研究所 「 銀髮族40年變化」

標題圖片：PIXTA