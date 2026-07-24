2026年農業從業人口跌破100萬人：平均年齡67.7歲——農水省調查

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根據農林水產省的調查，以個人身分將農業作為主要工作的「核心農業從業人員」人數，於今年首度跌破100萬人。

根據近期公布的2026年農業結構動態調查顯示，「核心農業從業人員」較前一年大幅減少了約5萬人（4.8%），降至98萬6600人。受到高齡化影響，退出農業的趨勢加速，與2010年（約205萬人）相比，短短16年內便減少了一半。

30多歲以下僅佔整體的5%

若依年齡層來看，平均年齡為67.7歲。70歲以上的人口比例高達整體的56.5%，相較之下，30多歲者僅佔3.8%，29歲以下者則僅停留在1.2%。

結合個人與團體的「農業經營體」數量較前一年減少4.4%，為79萬9700個。其中，個人經營體減少4.6%，為75萬9000個；團體經營體則增加1.2%，為4萬700個。

團體經營體的幹部與成員共10萬900人，較前一年增加2600人（2.6%）。員工數則增加3800人（1.6%），達到24萬5900人，顯示在大規模法人機構工作的農業從業者正呈現微幅增長。

農業經營體平均每個經營體的經營耕地面積為3.8公頃（北海道為34.6公頃，其他都府縣為2.7公頃），較前一年增加了5.6%（北海道增加2.7%，其他都府縣增加3.8%）。

以販售收穫稻米為目的而種植水稻的農業經營體共有49萬9500個，較前一年減少了3萬8800個經營體（7.2%）。

在種植水稻的經營體中，有58.7%的規模不滿1公頃。1至2公頃佔18.6%，2至5公頃佔12.8%，5至10公頃佔5.1%，10公頃以上則佔4.8%。

【資料】

農林水產省 「 農業結構動態調查」

標題圖片：PIXTA