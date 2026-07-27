2026上半年訪日旅客現疫情結束以來首次減少——中國旅客數下滑所致

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自擺脫疫情以來，在日圓貶值的推波助瀾下，訪日旅客人數本呈直線上升趨勢，但自去年底起中國旅客的減少，拖累了整體的數據。

中國政府呼籲減少訪日造成衝擊

根據日本政府觀光局公布的2026年上半年（1至6月）訪日外國旅客人數（預估值）顯示，其較前一年同期減少2.0%，為2108萬4800人。受到以首相高市早苗的「臺灣有事言論」為起因，中國政府發出的暫緩赴日旅遊呼籲持續發酵，導致中國旅客大幅減少，進而產生衝擊。這也是自疫情期間的2021年以來，時隔5年首度跌破上年同期紀錄。

若依國家與地區來看，來自中國的旅客人數減少56.4%，降至205萬8200人，減幅超過一半。另一方面，韓國旅客則成長18.6%，達到567萬5100人，位居首位；臺灣則緊隨其後，成長20.9%，達397萬2200人。

光是6月單月的訪日旅客人數（預估值）便較前一年同月減少6.8%，為314萬8600人，已連續3個月低於前一年水準。不過，臺灣及韓國等地的旅客人數，則創下了歷年6月份的新高紀錄。

【資料】

標題圖片：熊野古道的那智瀑布（和歌山縣那智勝浦町）（Artur Widak via Reuters Connect）