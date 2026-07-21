過半數上班族曾有夏日倦怠經驗——Mynavi調查：「渾身無力」、「提不起勁」影響工作

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從今年夏天開始，最高氣溫達40度以上的日子被命名為「酷暑日」。氣象廳的3個月預報顯示7月和8月將會非常炎熱…。心情上早已面臨夏日倦怠。

梅雨季過後，便是夏日倦怠的季節

由Mynavi（東京都千代田區）於6月初針對全日本企業中擔任正職的20至50多歲、共2萬名正職人員所進行的調查顯示，去年（2025年）出現夏日倦怠的人佔整體的38.1%。若包含去年以前的經歷，曾有過夏日倦怠經驗的人達56.5%，超過了半數。在酷暑嚴峻的現今，夏日倦怠可說是上班族身邊十分常見的身體狀況變化。

關於去年曾有過夏日倦怠經驗者的具體症狀，「強烈的無力與疲勞感」以51.0%居冠，其次為「提不起勁」的40.8%及「食慾不振」的39.3%。

此外，在去年曾有過夏日倦怠經驗的人之中，「對工作造成影響」的比例達64.4%，受訪者表示「因注意力下降導致工作效率降低」、「沒有食慾且提不起勁」、「因通勤或工作時身體不適，導致進度比平時慢」等，顯示這有可能對日常生活與工作表現造成影響。

在去年曾有過夏日倦怠經驗的人之中，曾動過「想請假休息」念頭的比例高達70.2%。另一方面，在想請假的人之中，實際上以夏日倦怠為由請假的人僅佔38.1%，有六成以上的人雖然感到想休息，最終卻沒有請假。

即使身體不適或動力下滑，現實中似乎也很難以「夏日倦怠」為由請假……。

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標題圖片：PIXTA