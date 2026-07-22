年輕女性為何從地方流失？——日本財團 18歲意識調查：對政策的期待與滿意度之間的落差

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年輕女性正以超越男性的幅度從地方流失。這不僅會導致當下的人口減少，一旦處於生育年齡的女性減少，出生人數也會隨之下降，進而陷入加速人口減少的惡性循環。其原因究竟為何？

女性的大都市傾向強烈

「東京一極集中」與「地方人口流失」正日趨嚴重。特別是近年來，女性的流失更為顯著。日本財團為了掌握年輕人的想法與行動模式，持續進行了「18歲意識調查」，針對47個都道府縣各100人、共計4700人，調查其居住地區的人口，以及對地方創生措施的重視度與滿意度等。

將居住地區分為「三大都市圈中心部／周邊部」與「地方圈中心部／周邊部」4種類型進行統計後發現，關於人口方面，不論哪一個地區，回答「增加較好」與「維持現狀較好」的合計皆超過8成。特別是在人口流失與人口減少問題嚴峻的地方圈周邊部，該數值接近三大都市圈中心部的兩倍。

針對目前的居住地區，回答「想繼續居住（強、弱合計）」比例最高的，女性為三大都市圈中心部，男性則為三大都市圈周邊部。特別是居住在三大都市圈中心部的女性中，有80%希望持續居住。此數值比男性高出15%，突顯出女性強烈的大都市傾向。

調查中也針對各居住地區所面臨課題之措施的重視度與滿意度，進行了廣泛的詢問。

針對托育據點的完善與打造兒童專屬空間等「地方的育兒政策」，若威光聚焦於居住在地方圈的女性回答，可發現不論是地方圈中心部或周邊部，回答「重視／強」的人皆超過7成，相較之下回答「滿意／強」的僅停留在2成左右，兩者存在巨大的落差。

針對「地方醫療政策」，居住在地方圈（包含中心部與周邊部）的女性中，認為「重視／強」的人也超過了6成，與三大都市圈的女性或男性相比之下偏多。然而在另一方面，對該政策的滿意度則相對較低。無法想像能安心生活的未來，或許正是導致人口從地方流失的原因。

調查於5月中旬透過網路實施。共獲得來自47個都道府縣、總計4700名16至19歲男女的回答。

【資料】

日本財團 「 18歲意識調查 地方創生」

標題圖片：PIXTA