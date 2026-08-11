磁浮中央新幹線即將全線動工：品川至名古屋最快僅需40分鐘，最快於2036年通車

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預定以最快40分鐘連結東京品川與名古屋的「磁浮中央新幹線」，已具備全線動工的前景。預計最快於2036年通車。以下整理了至今為止的經過。

什麼是磁浮中央新幹線計畫？

連結東京與大阪之間、最高時速達505公里、總長約438公里的路線。作為以磁力使車體懸浮於軌道上並高速行駛的「磁浮鐵路」（磁浮列車）進行建設。根據計畫，品川至名古屋最快僅需40分鐘，品川至大阪只需67分鐘，比現行東海道新幹線的所需時間縮短了46分鐘至1小時以上。

為了作為列車班次與運輸量趨於飽和、且設備逐漸老化的東海道新幹線的分流替代路線，日本政府於2011年決定了建設整備計畫。最初預計品川至名古屋路段於2027年通車，名古屋至大阪路段則於2036年通車。

1962年，開發啟動



曾於舊國鐵宮崎磁浮實驗線使用的磁浮列車試驗車輛，1978年7月5日，宮崎縣日向市（共同）

磁浮列車技術在日本於1962年展開開發。在宮崎縣日南海岸沿線興建了全長7公里的實驗線，並於1979年創下最高時速517公里的紀錄。

1997年，山梨實驗線完工



1997年12月12日，行駛於山梨縣內磁浮實驗線的試驗車輛（時事）

1997年，可轉用為中央新幹線的新實驗線於山梨縣內完工。經過多次為未來商業營運做準備的實驗後，1999年在有人駕駛行駛中創下了當時世界最快的時速552公里紀錄。

「大井川的水量會減少」



流經靜岡縣內的大井川（Photo AC）

2014年JR東海展開品川至名古屋路段的建設工程。然而，時任靜岡縣知事川勝平太對於流經縣內的大井川水系流量會因隧道工程而減少表示擔憂，並聲明只要未採取充分措施，就反對縣內路段動工。JR東海與靜岡縣的協商陷入僵局，導致通車目標大幅延後。

靜岡縣轉為同意施工



於神奈川縣內進行中的磁浮中央新幹線隧道工程，2024年1月15日（時事）

2024年5月，隨著川勝氏辭職而就任的鈴木康友知事，與JR東海就環境對策等事項展開協商，並於2026年7月表明同意磁浮列車在縣內動工。靜岡縣內的工程預計需要10年以上，即使在年內動工，最快也要到2036年才能通車。其他路段也陸續出現施工延誤的情況，通車時間亦有可能進一步延後。

【資料】

鐵道綜合技術研究所 「 超電導磁浮列車開發歷史」

超電導磁浮列車開發歷史」 國土交通省 「 關於磁浮中央新幹線」

關於磁浮中央新幹線」 JR東海 「 磁浮中央新幹線」

標題圖片：磁浮「L0系改良型試驗車」，JR東海提供（時事）