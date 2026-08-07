新幹線將於2029年度引進新型檢查車輛「SOAR」：Doctor Yellow（黃醫生）將於2027年1月退役

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JR東日本將於2029年度內，引進新幹線的新型檢查用車輛。這是在高速行駛的同時，檢測軌道與電車線等有無異常的「幕後功臣」。雖然一般乘客無法搭乘，但若是運氣好親眼看見，或許幸運就會降臨？

以時速320公里行駛同時進行檢查

927型「SOAR」

JR東日本預計引進至東北、上越、北陸、山形、秋田新幹線的E927型（暱稱「SOAR」），是首款能以新幹線最高時速320公里行駛同時進行檢查的車輛。除了能透過安裝於轉向架上的感測器檢測軌道的變形程度與承受重壓的狀況外，車輛的前後、側面及車頂共裝設了48台攝影機。拍攝電車線、隧道、電車線電桿等狀況，有助於提早發現異常。預計於2029年度內作為現行「East-i」的後繼車輛登場。

926型「East-i」



E926型「East-i」（Photo AC）

JR東日本以E3系為基礎於2002年引進、以時速275公里行駛的檢查用車輛。不定期運行於東北、上越、北陸、山形、秋田新幹線。

「Doctor Yellow（黃醫生）」的車輛們

在東海道、山陽新幹線，以「Doctor Yellow（黃醫生）」暱稱深受喜愛的檢查用車輛也在運行中。雖然幾乎沒有作為乘客搭乘的機會，但偶爾也會不定期舉行體驗乘車活動。

923型



923型「Doctor Yellow」（Photo AC）

以700系為基礎開發的檢查用車輛。不定期運行於東海道、山陽新幹線，頻率約為每10天1次。因為無法預知何時能看見，被稱為「帶來幸福的黃色新幹線」而大受歡迎。已確定將於2027年1月退役。

922型



922型「Doctor Yellow」（Photo AC）

以0系為基礎製造的東海道、山陽新幹線檢查用車輛。運行至2005年為止，目前展示於石川縣白山市的「Train Park白山（白山鐵道公園）」。

925型



北陸新幹線高崎～輕井澤路段通車前行駛的檢測、點檢車輛「925型」，1996年10月29日（共同）

曾運行於東北、上越、北陸新幹線的檢查用車輛。於2002年退役並被「East-i」取代。

【資料】

標題圖片：JR東日本公布的新型新幹線檢查用車輛「SOAR」設計圖，JR東日本提供（時事）