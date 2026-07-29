失智症失蹤人口：每年維持在1.7萬人高檔，GPS與居民守望相助至關重要

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因失智症而由家屬等向警方通報協尋的失蹤人口，雖然已連續兩年減少，但每年仍高達1萬7000多人，維持在居高不下的水準。越晚尋獲，確認死亡的比例就越高，因此極需透過全球衛星定位系統（GPS）及在地居民的協調合作來實現提早尋獲。

超過15天以上，死亡人數將超過生存人數

根據警察廳的調查，2025年因失智症而失蹤的人數高達1萬7345人（其中最終確認生存或死亡者為1萬6729人）。雖然已連續兩年減少，但自2019年以來，仍持續維持在1萬7000人以上的居高不下水準。歷史新高為2023年的1萬9039人。

從受理失蹤通報起3天內，確認所在地點且生存的人數佔整體的95%。然而，通報後一旦超過15天，因身體不適或意外事故等原因而確認死亡的人數比例便會超越生存者，因此提早尋獲不可或缺。

根據警察廳的資料，一名80多歲的失智症男性搭乘電車前往縣外，最終在距離自家遠達130公里的車站內被尋獲。儘管相隔甚遠，但在家屬報案後僅2小時便成功尋獲，關鍵就在於讓他隨身攜帶了GPS裝置。配備該裝置的失智症失蹤者共有139人，其中99%在報案後3天內便被尋獲。

此外，尋獲者有近半數為在地居民。許多人是透過防災行政無線廣播等得知失蹤消息，進而促成尋獲。

【資料】

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