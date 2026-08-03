每盒600日圓是戒菸時機？：「家庭經濟負擔」與「為了健康」為戒菸兩大主因

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菸稅將於2026年4月與10月提高加熱菸的稅率，以消除其與紙菸之間的稅負差距。此外，整體香菸的稅率還將在2027年4月、2028年4月及2029年4月分為3個階段，每支調漲0.5日圓。順帶一提，這一連串的增稅是用於強化防衛力的財源。究竟是要為了防衛力繼續抽，還是差不多到了該戒菸的時候呢？

一盒達1000日圓，就有9成的人戒菸？

隨著健康意識抬頭以及防止二手菸法規的施行，吸菸者的處境變得越來越艱難。此外，自2026年起，為了強化防衛力而實施的菸稅階段性調漲正式啟動，負擔也隨之逐漸加重。

營運加熱菸訊息媒體的Overload公司（三重縣四日市市）於今年1月，針對全國20至69歲的4萬9879名男女進行的調查顯示，「目前有吸菸習慣者」佔22.9%、「過去曾吸菸（目前已戒菸）」佔24.3%、「無吸菸經驗」則佔52.8%。目前有吸菸習慣的人當中，近6成抽的是紙菸。

關於未來若持續漲價或增稅，會促使決定戒菸的價格門檻，回答最多的是「600日圓」佔18.5%，其次為「1000日圓」佔14.4%、「700日圓」佔14.3%。累計計算下來，在700日圓時約有6成、1000日圓時則有9成的人回答想要戒菸；不過，也有5.3%偏向成癮的人表示「漲到多少錢都能接受」。

當詢問過去曾吸菸者戒菸的原因時，「對家庭經濟的影響」佔27.9%與「為了未來的健康」佔27.2%高居前兩名。因「生病了」而戒菸的人亦佔18.4%，比例相對較高。

【資料】

Overload有限公司 「 『吸菸／戒菸』相關問卷調查2026」

『吸菸／戒菸』相關問卷調查2026」 財務省 「 菸稅等相關資料」

標題圖片：Photo AC