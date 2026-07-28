2成休閒設施門票調漲——帝國資料庫：一日通票突破5000日圓，動態定價加速普及

日本資料庫

在酷暑之中，帶著幼童在休閒設施排隊等候，對家長與孩子來說都是嚴酷的折磨。許多人抱持著「如果能用錢解決的話…」的心態，選擇購買用來縮短等待時間的快速通關票。

將人事費與電費上漲轉嫁至票價

根據帝國資料庫的調查，在日本國內190個主要休閒設施（遊樂園與主題樂園／水族館／動物園）中，佔整體26%的50個設施在2026年調漲了入場費等門票價格。人事費增加與電費轉嫁等為主要原因。雖然與前一年的71個設施相比減少了3成，但調漲壓力依然存在。

若依設施類型來看，一般門票的平均價格最高的是「水族館」，為2202日圓；其次為「遊樂園與主題樂園」的1728日圓，以及「動物園」的1473日圓。這是因為水族館除了飼料費等飼養成本外，在維持水質等方面也較容易受到能源成本影響所致。

2026年休閒設施整體的平均入場費較前一年上漲4.2%，來到1768日圓。包含入場費與設施無限暢玩等的「一日通票」平均價格則較前一年上漲3.2%，來到5033日圓，首度突破5000日圓大關。

一般入場費與一日通票的平均價差，從2022年的2571日圓（2.7倍）擴大至2026年的3265日圓（2.8倍）。以吸客能力較高的一部分主題樂園與水族館等為中心，在黃金週或暑假等旺季提高售價的動態定價機制（Dynamic Pricing）正加速普及。

帝國資料庫指出：「在調薪速度趕不及物價上漲、家庭實質購買力下滑的現狀下，大幅度調整價格可能招致入場人數減少的風險正逐漸顯現。」據悉，核心粉絲與既有顧客的回訪率下降等現象也已被觀察到。因此，「不再採用一律調漲的方式，而是擴充高附加價值的票券種類、實施動態定價，或引進針對訪日外國人的票價等，產業已進入考驗價格策略的階段。」

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