〈衰老日本〉75歲以上「老老照顧」家庭達37%——國民生活基礎調查：獨居長者突破933萬人

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在泡沫經濟時期24小時奮戰的企業戰士們。原以為退休後能過上悠然自得的生活，沒想到…照顧孫子、看護年邁父母、照顧伴侶，難道要到死都沒有喘息之機？

照顧者同樣也是後期高齡者

根據2025年國民生活基礎調查顯示，在居家照顧的家庭中，照顧者與被照顧者皆為75歲以上的比例高達37.1%。較2022年的上次大規模調查上升了1.4個百分點，刷新歷史新高紀錄。

截至2025年已全數成為後期高齡者的「團塊世代（1947～1949年出生）」，至今仍構成了人口的主要龐大族群。另一方面，隨著少子化與高齡化的加劇，青壯年世代的照顧人力日益不足，預計短期內「老老照顧」仍將維持在居高不下的水準。

高齡者獨居家庭突破933萬戶

全國5505萬8000戶家庭中，有65歲以上高齡者的家庭高達2761萬4000戶，佔過半數。從1986年展開國民生活基礎調查以來的歷年變化來看，可以看出總家庭數的增加，主要源於高齡者獨居家庭與僅有高齡夫婦家庭的成長。

此外，僅有高齡者的家庭共有1754萬6000戶，其中單獨（獨居）家庭佔半數以上的933萬5000戶。細分來看，女性佔6成，男性佔4成。由於女性壽命比男性長，預計是由於僅有高齡夫婦的家庭中男性配偶去世，進而導致女性獨居家庭增加。

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