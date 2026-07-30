中暑送醫單週突破1萬人——總務省消防廳：災害級酷暑致人數急增

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隨著梅雨季結束，令人絕望的酷暑隨之而來。即便待在室內，也有許多人中暑。請在感到口渴之前，提早補充水分與鹽分！

隨著酷暑正式到來中暑人數亦急劇增加

根據總務省消防廳的統計，7月13日至19日期間，全國因中暑送醫急救的人數高達1萬857人，較前一週的4580人急增至2.4倍。送醫人員中，65歲以上的高齡者佔整體的62.0%。發生地點以「住宅」的41.7%最多，其次為「道路」21.4%、「公共區域／戶外（車站月台、運動設施等）」10.1%。

截至6月為止，送醫人數雖較前一年減少，但自7月中旬起，各地接連出現最高氣溫達35度以上的「猛暑日」（酷暑日），增加趨勢相當顯著。

根據過去的數據，7月與8月的送醫人數往往比6月更為增加。消防廳呼籲：「酷暑程度堪稱災難級也不為過。在發布中暑警戒警報的日子裡，請盡量減少外出，並在感到口渴前主動補充水分與適量鹽分。」

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標題圖片：PIXTA