同一地址登記超過4700家公司！？：每月只需數千日圓，彷彿在黃金地段擁有辦公室…

日本資料庫

過去提到「紙上公司」，大家總認定是缺乏實體、不可靠的可疑公司；然而時至今日，即便是正派經營的公司，也不見得會實際設在登記地址了。

登記在人人羨慕的黃金地段不再是夢想

營運法人資料庫的Compalyze公司（滋賀縣草津市）以國稅廳公開的法人編號資料為基礎，將登記上存續的所有法人總公司所在地以「建築物」為單位進行統計，並進行分析法人登記集中地址的調查。

結果顯示，同一地址登記公司最多的地方分別是「東京都千代田區丸之內某會計事務所內地址」4794家，以及「同區／同東京都澀谷區道玄坂的商業大樓」4754家。其次依序為「西新宿商業大樓」4116家、「銀座商業大樓」3189家、「神宮前商業大樓」2568家，前幾名幾乎全由東京都心包辦。大阪梅田的站前大樓也以2037家名列前茅。

此外，名古屋名站的商業大樓（770家）、福岡天神的商業大樓（520家）、橫濱北幸的商業大樓（632家）等，登記集中的現象大多發生在大都會區。

據悉，這類集中現象可分為以下4種類型：

【地址出租型（虛擬辦公室）】每月只需數千日圓即可使用市中心地址進行登記的服務，由一人公司、副業公司及新創企業合法合規使用。

【SPC／特殊目的公司型（管理地址）】作為將不動產或太陽能發電等資產證券化的特殊目的公司（SPC）或基金承接管理業務的地址使用。

【外國公司登記代理型】統一處理在日設點之外國公司登記業務的地址。

【不動產SPC承接型】登記公司的名稱中，以顯示持有或營運不動產的名稱居多。

在這些類型中，地址出租型在排名第一的澀谷道玄坂商業大樓內，自2022年起呈現急劇增加。背後原因被認為包含遠距工作、副業法人與小規模法人成立數量的增加，以及虛擬辦公室服務的普及等。

Compalyze 對於此現狀表示：「公司的『地址』如今已不再代表該公司實際位於何處。登記高度集中的現象，正是公司與實體場所之間連結逐漸鬆動的明確例證。」

【資料】

標題圖片：PIXTA