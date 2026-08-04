冷氣「2027年問題」引發搶購潮：出貨量較前一年增加2成

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在酷暑之中，2026年上半期的冷氣出貨台數與金額皆較前一年增加2成，銷售表現十分亮眼。由於冷氣的省電標準日益嚴格，在平價商品恐難以買到的「2027年問題」到來之前，市場因而湧現了搶購需求。

新省電標準亦可能引發價格上漲

根據日本電機工業會發布的數據，2026年上半期（1～6月）的冷氣出貨台數較前一年同期增加19.4%，來到652萬7000台。出貨金額亦同步成長21.7%，達到6102億7700萬日圓。以單月計算的出貨台數截至6月已連續10個月較前一年成長，且連續6個月呈現雙位數成長。

冷氣自2027年4月起省電標準將變得更加嚴格。資源能源廳強調，適用於14疊（約7坪）空間的機型每年可減少約1萬2600日圓的電費，在平均使用年限（14年）內整體可節省約18萬日圓。

雖然自2027年起並非不符合新標準的冷氣就會立刻無法出貨，但製造商會被要求其出貨的全線產品整體平均需達到標準值。因此，預計高性能冷氣的比例將會增加，進而導致銷售價格上漲，日本電機工業會認為這「引發了搶購需求」。

此外，東京都等地方政府推行的省電家電購買補助效果，據悉也為冷氣出貨帶來了助力。

【資料】

標題圖片：東京都內家電量販店的冷氣賣場（時事）