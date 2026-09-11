高齡族群「1天步行30分鐘以上」者占5成：對未來的不安為「跌倒」與「無法長時間行走」

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為了消除未來無法行走的焦慮，高齡族群平時便意識著將「步行」融入日常習慣之中。

「有走路習慣者」與「不走路者」呈現兩極化

步行被視為維持健康的基礎。營運高齡者專屬市場調查服務「Cosmo Lab」的 Cosmo Health（東京都港區）於2026年3月，以50歲以上人士為對象進行了關於「步行」的調查，共獲得1,524人的回覆。

每天步行的時間，以「10～30分鐘」的31.5%居多。「30分鐘～60分鐘」則以29.8%的微小差距緊隨其後。每天步行1小時以上者亦占 17.5%，將近5成的人每天步行30分鐘以上。另一方面，「幾乎不走」與「未滿10分鐘」合計超過 2 成，呈現出有習慣性步行者與僅限於最低限度移動者之間的兩極化現象。

步行時注意的事項，以「挺直脊椎」的 61.0% 居首。其次為「注意不要跌倒」49.7%、「加大步幅」34.4%。對姿勢與防跌高度具備意識，或許正是渴望保持年輕的心態展現。

對於未來「步行」相關的不安，以「因跌倒而受傷」50.7%與「無法長時間行走」50.1%佔據前兩名。「無法去旅行」與「需要拐杖或輔助器具」亦各占2成多。

為了保持未來能健康有活力地行走，意識到並進行「體操・伸展」及「散步」的人分別占5成以上。看來許多人都在日常生活習慣中，打造能持續行走的身體健康。

【資料】

Cosmo Health 株式會社 「 【2026年版】高齡族群步行相關實態調查報告」

標題圖片：PIXTA