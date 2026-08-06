物價高漲導致休閒娛樂趨向節約？：暑假預算時隔5年首次減少——明治安田生命調查

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明治安田生命每年實施的「暑期相關問卷調查」結果顯示，暑假預算時隔5年首次出現減少。受中東局勢緊張引發的物價高漲影響，節約傾向日益顯著。

平均8萬5000日圓，較前一年減少約2萬日圓

調查於6月在網路上進行，對象為1120名20多歲至50多歲的人士。

今年暑假預算的平均金額為8萬5145日圓。與創下歷史新高的去年相比，大幅減少了18.8%（1萬9756日圓）。這是時隔5年再次出現減少。回答將預算「比去年增加」的人占12.3%，而回答「減少」的人則高達20.7%。減少預算的首要理由是「因物價高漲導致家計轉趨困難」（66.8%），增加預算的主要理由則為「為了去旅行」（71.7%）、「為了孩子的體驗」（17.4%）等。

受物價高漲與酷暑影響，「不出門」的人增加

暑假期間「會出門」的人占58.4%（去年調查為64.7%），「不出門」的人占41.6%（同35.3%），顯示出宅家傾向進一步增強。不出門的主要理由為「天氣太熱」（41.8%）與「物價高漲」（40.6%）。

出門者的度過方式以「國內旅行」（57.6%）居首。「國外旅行」則占6.4%，相較於去年的13.5%減少了一半。詢問預計前往國內或國外旅行的人與去年的差異時，受物價高漲影響，選擇「前往較近的地方」、「減少伴手禮」、「降低住宿檔次」、「縮短天數」的人均有所增加。

明治安田綜合研究所主任經濟學家森田幸大分析表示：「在許多人身上可以看到根深蒂固的節約傾向。雖然統計數據上出現了『實質薪資連續5個月正成長』等正面因素，但許多家庭實情上並未感受到這份好處。」「另一方面，也有不少人不吝於為有價值的體驗花錢。在增加預算的人當中，回答『為了孩子的體驗』的排名大幅上升。」

【資料】

明治安田生命 「 暑期相關問卷調查」

標題圖片：PIXTA