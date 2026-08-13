物價「1年後也會持續上漲」達歷年新高9成：受中東局勢影響——日銀調查

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在中東局勢惡化導致石油衍生商品價格上漲之際，認為「1年後物價仍會上漲」的人占了9成，根據日本銀行最新的生活意識調查顯示，此比例已創下歷年新高。在各家媒體的民意調查中，也能看出民眾要求政府「因應物價高漲」的心聲。

生活狀況亦趨惡化

生活意識調查每年實施4次，最近一次的6月調查於5月7日至6月9日進行，以日本全國20歲以上的4000人為對象（回覆率為50.8%）。

根據該調查，在詢問對1年後物價的看法時，回答「會上漲」者占整體的90.4%（前次3月調查為83.7%）。這是自可進行比較的2006年9月以來，首次達到90%大關並創下歷年新高。其中，回答「會大幅上漲」者驟升至40.5%（前次為29.2%），預估物價上漲率平均為13.1%（前次為11.4%）。各項數據相較於前次3月調查均呈現惡化。

以2月底美國與以色列攻擊伊朗為契機，原油運輸要衝霍爾木茲海峽遭到事實上封鎖，導致原油價格高騰。受此影響，被視為消費者物價先行指標的企業物價指數成長率自4月起，相較前年同期大幅攀升至5%～7%區間。在中東局勢惡化的背景下，消費者眼中未來的物價顯然將持續上漲。

關於目前的物價，也有高達95.3%的人回答「上漲了」，對人們的生活狀況造成了影響。生活狀況DI（以相較於1年前回答「生活變得較有餘裕」的比例，減去回答「變得較無餘裕」的比例所得之數值）為負50.2，相較於前次3月調查惡化了2.6個百分點。

另一方面，在各大媒體7月的民意調查中，內閣支持率顯著下滑。背後原因在於皇室典範修正、國旗損壞罪法、副首都法等法案的成立被列為優先，導致經濟政策處於被動落後。在《朝日新聞》的調查中，對物價高漲的因應措施表示「不予好評」者達到57%，在高市政權下首次逼近6成。

【資料】

日本銀行 「 關於生活意識的問卷調查」

標題圖片：插圖AC