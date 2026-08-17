可大口暢飲的麥茶，在寶特瓶市場展現存在感：預防中暑且無咖啡因

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雖然喝水總覺得少了點什麼，但含咖啡因或偏甜的飲料又會給腸胃帶來負擔。麥茶是日本夏天不可或缺的飲品！

相較於在家沖泡，逐漸轉向更便利的寶特瓶

根據農林水產省的食品產業動態統計調查，2025年麥茶飲料的產量較前一年成長104.9%，達到150萬6166公秉，首次突破150萬公秉大關。自2005年的20萬4000公秉起，在20年間成長了7倍以上。

日本的夏季嚴酷至被稱為「災害級酷暑」。由於麥茶不含咖啡因且含有礦物質，適合用於預防中暑的認知已深植人心。由此可見，以解渴、補充水分為目的的消費需求正不斷擴大。

此外，各大廠商的麥茶飲料多以600毫升或650毫升的大容量成為主流，相較於其他清涼飲料展現出更高的CP值（划算感），也是受到消費者青睞的原因之一。

在昭和時代，每逢夏季，用茶壺或大鍋煮麥茶並冷藏備用是極為普遍的做法。隨後，只需將茶包放入水中的「冷泡麥茶」普及開來，大幅省去了繁瑣工夫；而近年來，消費趨勢似乎正進一步轉向更為便利的寶特瓶飲料。

【資料】

農林水產省 「 食品產業動態統計調查」

食品產業動態統計調查」 全國麥茶工業協同組合 「 麥茶相關概況」

標題圖片：Photo AC