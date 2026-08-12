基本工資調升55日圓，全國平均達到1176日圓——厚勞省審議會：低於前一年度實績

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「2020年代基本工資達到1500日圓」的目標事實上遭到延後，調升金額低於前一年度實績。

遠不及勞方要求的「75日圓」

中央基本工資審議會（厚生勞動相的諮詢機構）於7月28日提出答詢報告，建議將2026年度的基本工資（最低時薪）以全國平均55日圓為基準進行調升。

勞方原要求大幅超越前一年度的75日圓，但資方主張受中東局勢影響，中小企業經營環境惡化。考量物價漲幅較前一年同期趨緩等因素，調幅低於2025年度的63日圓參考基準。若照此基準調整，全國平均時薪將從1121日圓提升至1176日圓。

具體的調升基準依各地經濟情勢分為3類提出。東京與大阪等6都府縣的A級調升54日圓；北海道、廣島、福岡等28道府縣的B級調升56日圓；秋田與沖繩等13縣的C級調升56日圓。考量到修正地域差距以及地方人手不足日益嚴重的現狀，較低層級區域的調升金額超越了較高層級區域。各都道府縣審議會將在參考此基準後決定最終調升金額，新的基本工資預計自10月左右起適用。

東京1281日圓、神奈川1280日圓、大阪1232日圓等3都府縣突破1200日圓。三大都市圈的埼玉、千葉、愛知、京都、兵庫、靜岡則突破1150日圓。東北、九州、四國等地區多數仍低於1100日圓。

前政權雖曾提出「2020年代達到1500日圓」的目標，但在本年度的骨太方針中，將達成期限事實上延後至「最晚於30年代前半盡可能提早實現」。

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