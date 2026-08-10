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〈縮小的日本〉日本人跌破1億2000萬人，減少91萬人創歷年新高——人口動態調查：外國人突破400萬人

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雖說是長壽大國，但隨著90歲以上的超高齡者增加，邁入「多死社會」，再加上少子化影響，人口減少正在加速。
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日本人人口增加僅限東京都

根據總務省公布截至2026年1月1日基於住民基本台帳的人口動態調查，日本全國總人口較前一年減少0.45%，為1億2376萬7642人。

其中，日本人較前一年減少91萬6774人（0.76%），為1億1973萬6483人。日本人人口已自2009年起連續17年減少。按都道府縣來看，除了東京都增加1萬2540人（0.09%）之外，其餘46個道府縣均呈現減少。減少率較大的依次為秋田（1.95%）、青森（1.70%）、高知（1.70%）、山形（1.69%）、岩手（1.65%），東北地區的形勢尤為嚴峻。

2024年的日本人出生人數為67萬476人，連續10年刷新歷年新低紀錄。死亡人數高於出生人數的「自然減少」達92萬3008人，連續18年擴大。

另一方面，外籍居民自COVID-19入境管制放寬的2023年起，自國外遷入的情況漸趨活躍，增加35萬3696人（9.62%），達到403萬1159人。創下自2013年開始統計外籍人口以來的最高紀錄。

住民基本台帳之日本人人口走勢

按都道府縣來看，人口（包含外籍人士的總計）最多的是東京都的1407萬7553人；其次為神奈川縣的919萬4723人、大阪府的877萬5326人。最少的鳥取縣為52萬7236人，不及東京的26分之1。

包含外籍人士在內的東京、大阪、名古屋三大都市圈整體人口為6597萬9272人。雖然已連續6年減少，但仍集中了總人口的53.31%。外籍居民集中於大都市區的現象更為顯著，整體的68.65%居住於三大都市圈。

人口最多與最少的都道府縣（全體居民）

東京 14,077,553
神奈川 9,194,723
大阪 8,775,326
愛知 7,473,297
埼玉 7,368,548
千葉 6,313,748
兵庫 5,364,773
福岡 5,076,856
北海道 4,996,492
靜岡 3,544,228
鳥取 527,236
島根 634,459
高知 654,213
德島 691,229
福井 739,412
佐賀 787,887
山梨 794,684
和歌山 889,455
秋田 890,524
香川 931,812

資料來源：總務省

外籍人口最多與最少的都道府縣

東京 783,702
大阪 369,529
愛知 347,971
神奈川 309,815
埼玉 286,262
千葉 254,956
兵庫 152,381
靜岡 123,273
福岡 123,731
茨城 109,520
秋田 6,255
鳥取 6,437
高知 7,174
青森 9,212
德島 9,569
山形 10,882
和歌山 11,357
島根 11,437
岩手 12,278
佐賀 12,629

資料來源：總務省

【資料】

標題圖片：Photo AC

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