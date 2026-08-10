〈縮小的日本〉日本人跌破1億2000萬人，減少91萬人創歷年新高——人口動態調查：外國人突破400萬人

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雖說是長壽大國，但隨著90歲以上的超高齡者增加，邁入「多死社會」，再加上少子化影響，人口減少正在加速。

日本人人口增加僅限東京都

根據總務省公布截至2026年1月1日基於住民基本台帳的人口動態調查，日本全國總人口較前一年減少0.45%，為1億2376萬7642人。

其中，日本人較前一年減少91萬6774人（0.76%），為1億1973萬6483人。日本人人口已自2009年起連續17年減少。按都道府縣來看，除了東京都增加1萬2540人（0.09%）之外，其餘46個道府縣均呈現減少。減少率較大的依次為秋田（1.95%）、青森（1.70%）、高知（1.70%）、山形（1.69%）、岩手（1.65%），東北地區的形勢尤為嚴峻。

2024年的日本人出生人數為67萬476人，連續10年刷新歷年新低紀錄。死亡人數高於出生人數的「自然減少」達92萬3008人，連續18年擴大。

另一方面，外籍居民自COVID-19入境管制放寬的2023年起，自國外遷入的情況漸趨活躍，增加35萬3696人（9.62%），達到403萬1159人。創下自2013年開始統計外籍人口以來的最高紀錄。

按都道府縣來看，人口（包含外籍人士的總計）最多的是東京都的1407萬7553人；其次為神奈川縣的919萬4723人、大阪府的877萬5326人。最少的鳥取縣為52萬7236人，不及東京的26分之1。

包含外籍人士在內的東京、大阪、名古屋三大都市圈整體人口為6597萬9272人。雖然已連續6年減少，但仍集中了總人口的53.31%。外籍居民集中於大都市區的現象更為顯著，整體的68.65%居住於三大都市圈。

人口最多與最少的都道府縣（全體居民）

東京 14,077,553 神奈川 9,194,723 大阪 8,775,326 愛知 7,473,297 埼玉 7,368,548 千葉 6,313,748 兵庫 5,364,773 福岡 5,076,856 北海道 4,996,492 靜岡 3,544,228 鳥取 527,236 島根 634,459 高知 654,213 德島 691,229 福井 739,412 佐賀 787,887 山梨 794,684 和歌山 889,455 秋田 890,524 香川 931,812

資料來源：總務省

外籍人口最多與最少的都道府縣

東京 783,702 大阪 369,529 愛知 347,971 神奈川 309,815 埼玉 286,262 千葉 254,956 兵庫 152,381 靜岡 123,273 福岡 123,731 茨城 109,520 秋田 6,255 鳥取 6,437 高知 7,174 青森 9,212 德島 9,569 山形 10,882 和歌山 11,357 島根 11,437 岩手 12,278 佐賀 12,629

資料來源：總務省

【資料】

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