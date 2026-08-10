〈縮小的日本〉日本人跌破1億2000萬人，減少91萬人創歷年新高——人口動態調查：外國人突破400萬人

〈縮小的日本〉日本人跌破1億2000萬人，減少91萬人創歷年新高——人口動態調查：外國人突破400萬人政治外交 社會 家庭 財經
雖說是長壽大國，但隨著90歲以上的超高齡者增加，邁入「多死社會」，再加上少子化影響，人口減少正在加速。
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日本人人口增加僅限東京都
根據總務省公布截至2026年1月1日基於住民基本台帳的人口動態調查，日本全國總人口較前一年減少0.45%，為1億2376萬7642人。
其中，日本人較前一年減少91萬6774人（0.76%），為1億1973萬6483人。日本人人口已自2009年起連續17年減少。按都道府縣來看，除了東京都增加1萬2540人（0.09%）之外，其餘46個道府縣均呈現減少。減少率較大的依次為秋田（1.95%）、青森（1.70%）、高知（1.70%）、山形（1.69%）、岩手（1.65%），東北地區的形勢尤為嚴峻。
2024年的日本人出生人數為67萬476人，連續10年刷新歷年新低紀錄。死亡人數高於出生人數的「自然減少」達92萬3008人，連續18年擴大。
另一方面，外籍居民自COVID-19入境管制放寬的2023年起，自國外遷入的情況漸趨活躍，增加35萬3696人（9.62%），達到403萬1159人。創下自2013年開始統計外籍人口以來的最高紀錄。
按都道府縣來看，人口（包含外籍人士的總計）最多的是東京都的1407萬7553人；其次為神奈川縣的919萬4723人、大阪府的877萬5326人。最少的鳥取縣為52萬7236人，不及東京的26分之1。
包含外籍人士在內的東京、大阪、名古屋三大都市圈整體人口為6597萬9272人。雖然已連續6年減少，但仍集中了總人口的53.31%。外籍居民集中於大都市區的現象更為顯著，整體的68.65%居住於三大都市圈。
人口最多與最少的都道府縣（全體居民）
|東京
|14,077,553
|神奈川
|9,194,723
|大阪
|8,775,326
|愛知
|7,473,297
|埼玉
|7,368,548
|千葉
|6,313,748
|兵庫
|5,364,773
|福岡
|5,076,856
|北海道
|4,996,492
|靜岡
|3,544,228
|鳥取
|527,236
|島根
|634,459
|高知
|654,213
|德島
|691,229
|福井
|739,412
|佐賀
|787,887
|山梨
|794,684
|和歌山
|889,455
|秋田
|890,524
|香川
|931,812
資料來源：總務省
外籍人口最多與最少的都道府縣
|東京
|783,702
|大阪
|369,529
|愛知
|347,971
|神奈川
|309,815
|埼玉
|286,262
|千葉
|254,956
|兵庫
|152,381
|靜岡
|123,273
|福岡
|123,731
|茨城
|109,520
|秋田
|6,255
|鳥取
|6,437
|高知
|7,174
|青森
|9,212
|德島
|9,569
|山形
|10,882
|和歌山
|11,357
|島根
|11,437
|岩手
|12,278
|佐賀
|12,629
資料來源：總務省
【資料】
- 總務省 「基於住民基本台帳之人口、人口動態及戶數」
標題圖片：Photo AC