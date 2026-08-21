寶可夢、柯南、Hello Kitty…冠上角色名稱的日本機場

日本資料庫

日本全國共有97座機場（截至2026年7月底）。其中也有將代表日本的角色名稱作為暱稱的機場。以下將介紹能搭機飛去與寶可夢或名偵探柯南相見的地點。

能登里山寶可夢・WITH・YOU 機場（石川縣輪島市）

為2026年7月7日至2029年7月30日止的期間限定暱稱。這是一般財團法人POKÉMON with YOU財團與石川縣合作推動的觀光支援計畫一環，旨在鼓勵於2024年1月能登半島地震中受災的孩子們。除了機場入口及航廈內飾有以皮卡丘為首的111種飛行屬性寶可夢外，還有飾有寶可夢圖案的彩繪巴士等，活動期間寶可夢角色將於石川縣內各地登場亮相。

岡山桃太郎機場（岡山市）



設置於岡山機場國際線出發大廳、以民間故事「桃太郎」為主題的花窗玻璃（時事）

說到從桃子誕生的少年帶著狗、猴子、雉雞作為隨從去討伐惡鬼的日本民間故事，非桃太郎莫屬。為紀念岡山機場開港30週年，自2018年起將這部在日本家喻戶曉的故事主角名字作為機場名稱，藉此宣傳岡光的觀光與特產桃子。

鳥取砂丘柯南機場（鳥取市）



鳥取砂丘柯南機場內部的《名偵探柯南》藝術裝置，鳥取市（共同）

為利用鳥取縣的代表性觀光景點「鳥取砂丘」，以及該縣北榮町出身的漫畫家青山剛昌氏的人氣作品《名偵探柯南》來推廣觀光，自2015年3月1日起在暱稱中冠上了柯南的名字。機場設施內除了擺設以柯南為首的漫畫角色插圖與公仔模型外，週末及例假日還會舉辦機場內的「解謎集章活動」。

米子鬼太郎機場（鳥取縣境港市）



被任命為米子鬼太郎機場一日機場長，與孩子們合照的「鬼太郎」（中央左），2013年9月28日，鳥取縣境港市（共同）

採自境港市出身的漫畫家水木茂先生代表作妖怪漫畫《鬼太郎》（ゲゲゲの鬼太郎），於2010年將主角的名字作為暱稱冠於機場。據鳥取縣表示，冠上妖怪名稱的機場為世界首創。

高知龍馬機場（高知縣南國市）



2003年11月15日，慶祝「高知龍馬機場」開港的坂本龍馬粉絲等人，高知縣南國市（時事）

坂本龍馬是身為明治維新推手之一的土佐藩出身志士。高知機場於2003年11月15日——即至今仍深受全民喜愛的龍馬生日兼遇刺日——開始使用「高知龍馬機場」這一暱稱。海外雖有戴高樂（Charles de Gaulle）與甘迺迪（JFK）等先例，但在日本，冠上真實人物姓名作為名稱的機場此處乃唯一的一座。

大分Hello Kitty機場（大分縣國東市）



齊聚於大分縣日出町「三麗鷗和諧樂園」開園35週年紀念特別儀式的Hello Kitty與布丁狗等22位人氣角色，2026年4月26日（時事）

以位於大分縣日出町的「三麗鷗和諧樂園」迎來開園35週年為契機，自2025年4月13日起採用了「大分Hello Kitty機場」的暱稱。除了以三麗鷗角色的插圖佈置到達大廳與登機門等機場內部設施外，還販售機場內商店限定的原創周邊商品。暱稱的使用原本預計僅限於大阪・關西萬博舉辦期間，但已確定延長至2027年3月底。

【資料】

標題圖片：暱稱改為「能登里山寶可夢・WITH・YOU機場」後，以角色裝飾的航廈建築內部，2026年7月7日（時事）