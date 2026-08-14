長期利率攀升，逼近相隔30年的3%大關：高市政權「缺乏財源」之消費稅減稅引發擔憂

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與日常生活及經濟密切相關的長期利率，自今年以來上升趨勢顯著，相隔30年重返3%水準已進入視野。高市早苗首相表明了自2027年4月起，將食品的消費稅從現行的8%調降至1%的方針。由於外界對如何填補「財源缺口」產生疑慮，市場上的利率上升壓力正持續增加。

主要國家最快的利率上升速度

長期利率是指10年期國債的利率。這是作為企業貸款利率及房屋貸款基準的重要利率。國債在金融市場進行交易，其利率會反映當時的經濟情勢與國家的財政狀況而變動。

進入今年以來，長期利率的上升（國債價格下跌）趨於顯著，根據財務省的數據，7月9日達到了相隔30年的2.866%。市場人士之間亦有「8月中將攀升至3%區間」（ABC經濟研究所代表熊野英生）的看法。背後原因在於對財政惡化的擔憂與物價上漲。

高市首相於7月30日提出了調降消費稅與發放給付金的方針，因而產生了每年高達5兆日圓的財源缺口。對此，首相僅表示「將推進檢討歲出與歲入」，市場人士則密切關注「究竟能在多大程度上做到收支平衡」（NLI基礎研究所首席經濟學家上野剛志）。

此外，首相表示將於2年後的2029年將稅率調回8%，但由於2028年將迎來參議院選舉，調漲稅率實屬不易，「若稅率維持在1%，籌措追加財源將成為課題」（同前），使未來的財政健全化蒙上陰影。若打算透過大量發行赤字國債來填補，國家就必須越來越多地向投資人借錢，利率也隨之攀升。

長期利率上升的另一個原因則是通膨。由於通膨會降低貨幣的價值，如果不提高利率，國債就無法吸引買家。目前受中東局勢惡化影響，原油價格劇烈波動，加上日圓貶值加速，企業間交易的物價指數自4月起相較前年同期已攀升至5%～7%區間。若企業將增加的成本轉嫁至商品價格上，消費者物價的上漲趨勢自入秋起加速將不可避免。

日本銀行於7月的金融政策決定會議上決定維持政策利率不變，升息步調緩慢，因而引發「是否無法壓制通膨」的疑慮，這也是推升長期利率的另一個因素。

雖然長期利率已將3%區間納入視野，但上一次達到3%區間已是30年前的1996年。隨着泡沫經濟破裂與金融危機發生，1990年代長期利率呈現下降趨勢；進入2000年代後，更陷入物價下跌與景氣惡化惡性循環的通縮，利率進一步下挫。

2013年上任的日銀前總裁黑田東彥為了克服通縮，採行了「異次元金融緩和」（超常規金融寬鬆）政策，並大量購買國債以將長期利率引導至低位。結果使長期利率一度跌入負值區間。作為後任於2023年上任的植田和男總裁停止了異次元緩和政策，過去被刻意壓低的長期利率，如今已變得更能反映市場實勢而波動。

雖然在全球通膨疑慮下長期利率普遍上升，但熊野氏認為：「日本的上升速度是七大工業國組織（G7）當中最快的。這或許是因為加入了財政惡化等因素所致。」

【資料】

財務省 「 國債利率資訊」

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