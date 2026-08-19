《週刊少年JUMP》發行量跌破100萬冊 漫畫流通主角轉為電子書

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《週刊少年JUMP》的發行量跌破了100萬冊。這本曾不斷將吸引全球少年少女的作品推向世界、並榮獲金氏世界紀錄認證的人氣雜誌，其主角寶座也正逐漸被電子書所取代。

1994年曾達653萬冊

《週刊少年JUMP》由集英社於1968年作為雙週刊創刊。隔年改為週刊，並於1973年發行量超越競爭對手《週刊少年Magazine》（講談社），躍居少年漫畫雜誌龍頭。1990年代產出了《七龍珠》（DRAGON BALL）與《灌籃高手》（SLAM DUNK）等大熱門作品，1994年12月發售的「1995年3・4號合併號」更創下發行653萬冊的歷代最高紀錄。

此後也誕生了《航海王》（ONE PIECE）與《鬼滅之刃》等掀起巨大熱潮的知名作品，並於2022年9月以創刊以來累計售出75億冊的「最暢銷漫畫雜誌」，獲得金氏世界紀錄認證。然而，發行量自1994年達到頂峰後便走下坡，根據日本雜誌協會統計的附帶印刷證明發行量，在2017年1～3月期跌破200萬冊，並於2026年4～6月期跌至100萬冊以下。

另一方面，電子漫畫的銷量則持續穩定成長。根據出版科學研究所數據，2024年電子漫畫（包含漫畫雜誌）的市場規模為5122億日圓，成長至開始進行統計的2014年的近6倍。集英社也自2014年起推出智慧型手機應用程式「少年JUMP+」進行發行等，漫畫雜誌的主戰場正逐漸轉移至電子領域。

【資料】

標題圖片：《週刊少年JUMP》（共同）