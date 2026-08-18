對火力發電與重啟核電態度皆不積極的女性——18歲意識調查：那麼，到底該選擇什麼才好？

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火力發電與核能發電各自都有優缺點。該承擔何種風險、做出何種選擇，是擺在我們現代人面前的課題。光是一味反對這個、反對那個，是什麼也解決不了的。

女性與男性在思考方式上呈現明顯差異

日本有95%以上的原油仰賴中東進口。中東危機與霍爾木茲海峽事實上的封鎖，讓日本再次面臨能源安全保障脆弱性的考驗。日本財團於6月中旬以17至19歲的1000名受訪者為對象，在持續進行的「18歲意識調查」中，探討了年輕世代如何看待圍繞能源的各項議題。

在關於日本於能源問題上最應致力投入的措施中，選擇最多的是「提升能源自給率」。其中，女性的比例高達55.6%，格外突出。另一方面，在「開發新技術」上，女性占32.6%，相較於男性的40.9%，出現了較大的落差。

現在，日本約有65%的電力仰賴使用化石燃料的火力發電供應。當被問及比較接近【應維持能穩定發電的火力發電】還是【即使供給變得不穩定也應減少火力發電】哪一種意見時，女性回答「應維持」的比例跌破半數，相較之下，男性回答「應維持」者則近6成。

核能發電雖不排放溫室氣體，但存在事故風險且安全對策需耗費巨額成本。當被問及比較接近【應推進重啟運轉或改建】還是【不應仰賴】哪一種想法時，男性有近7成對使用核電持肯定態度。相較之下，女性肯定派占5成，而謹慎派則有近4成的37.8%。

女性對於會導致氣候暖化的火力發電以及伴隨事故風險的核電皆呈現謹慎態度，那麼，究竟該如何取得產業與社會生活所需的電力呢？

在確認對日本為確保能源所推動的新技術之認知度時，男女認知度最高的皆為「氫能・氨能發電」。無論是哪一項技術，男性的認知度皆高於女性，且有超過4成的女性回答「全都不知道」。

【資料】

標題圖片：PIXTA／插圖AC