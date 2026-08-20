糧食自給率創歷史新低37%——2025年度受「令和米騷動」影響，國產米消費低迷帶來衝擊

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資源小國日本。雖然不像原油那般極端，但若沒有來自海外的進口，日本的「飲食」便無法維持，這是現實。消費熱量的四分之一仰賴美國。

根據農林水產省的統計，2025年度日本以熱量（卡路里）計算的糧食自給率較前一年下降1個百分點，為37%。過去雖也曾下降至37%，但若計算至小數點以下，此前的最低紀錄為2020年度的37.15%，而2025年度則為37.11%，刷新了歷史最低紀錄。

最主要的要因是「令和米騷動」。因缺貨與價格飆漲導致國產米消費下滑，另一方面，大型超市增加加州米的銷售等，使得進口米的消費機會增多。政府雖提出「2030年度熱量計算自給率達到45%」的目標，但即便沒有米騷動，距離實現該目標依然相當遙遠。

另一方面，以生產額計算的自給率受國產米價格上漲影響，較前一年上升2個百分點，達到66%。

「自給率」為了嚴謹掌握國內生產狀況，計算時扣除了使用進口飼料所生產的畜產品。「國產率」則是未反映飼料自給率，將在國內飼養的畜產品全部視為國產的概念。自給率與國產率之間的差距，即反映了對外國產飼料的依賴程度。

從日本供給熱量（卡路里）的國別構成來看，可知除了國產之外，也高度仰賴來自美國、加拿大、澳洲的進口。

以生產額計算，國產以及來自美國、中國、澳洲的進口占了糧食消費額的82%。

比較各國的糧食自給率，國內消費人口較少且穀物與油籽等產量豐富的加拿大、澳洲，其以熱量計算的自給率大幅超過100%。高單價蔬菜及水果等出口較多的義大利，則在以生產額計算的自給率上展現優勢。日本無論在熱量或生產額計算上，與其他國家相比皆停留在較低水準。

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